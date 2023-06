Les poules de Champions Cup pour la saison 2023 - 2024 sont connues ! Ce mercredi après-midi se déroulait le tirage au sort de la Champions Cup. Les huit clubs français connaissent désormais leurs adversaires. Le Stade rochelais, tenant du titre, a hérité de la "poule de la mort".

Le format de la Champions Cup change à partir de la saison prochaine. Les 24 équipes en lice pour décrocher le titre sont séparées en quatre poules de six. Deux clubs maximum d'un même pays peuvent se retrouver dans la même poule mais ne s'affronteront pas. Après le tirage au sort effectué ce mercredi, les poules de l'édition 2023-2024 sont connues ! Les quatre premiers seront qualifiés pour les huitièmes de finale et le cinquième sera reversé en Challenge Cup.

Paris et La Rochelle dans la poule de la mort

Les deux clubs français n'ont pas été heureux au tirage au sort ! Le Stade français et le Stade rochelais ont hérité de la pire poule possible avec le Leinster (double finaliste de la Champions Cup), Leicester (demi-finaliste de Premiership), Sale (finaliste de Premiership), et les Stormers (champions URC 2022 et finalistes 2023). Rappelons que les équipes ne s'affronteront pas en aller retour et joueront deux matchs à domicile et deux matchs à l'extérieur. Le calendrier n'est pas encore connu.

Toulouse épargné

Les Toulousains, récemment sacrés champions de France poursuivent leur belle semaine. Dans un tirage où les hommes d'Ugo Mola auraient pu retrouver l'ogre irlandais du Leinster, ce sont finalement Cardiff, (10e du United Rugby Championship), Bath (8e de Premiership), le Racing 92, les Harlequins (6es de Premiership), et l'Ulster (quart de finaliste de l'URC), qui seront sur la route du dernier demi-finaliste de Champions Cup. Dans ce tirage, le Racing 92 s'en sort également bien et aura une belle carte à jouer.

Pour sa première participation à la Champions Cup, l'Aviron bayonnais se frottera au Munster dans la poule 3. Glasgow, Exeter et Northampton seront également de la partie, avec aussi le RC Toulon, fort de sa victoire en Challenge Cup. Enfin, l'UBB et Lyon, l'affiche du dernier barrage de Top 14, seront ensemble dans la poule 1, aux côtés des Saracens (champions d'Angleterre), les Sud-Africains des Bulls, Bristol et le Connacht.

Poule 1

- Saracens

- Union Bordeaux-Bègles

- Bulls

- Bristol

- Connacht

- Lyon

Poule 2

- Stade toulousain

- Cardiff

- Bath

- Racing 92

- Harlequins

- Ulster

Poule 3

- Munster

- Aviron bayonnais

- Glasgow Warriors

- Exeter

- Toulon

- Northampton

Poule 4

- Stade rochelais

- Stade français

- Leicester

- Stormers

- Leinster

- Sale

Chaque club jouera deux matchs à domicile, et le calendrier des rencontres sera connu dans les prochains jours. Le début des compétitions de Challenge et Champions Cup aura lieu le vendredi 8 novembre. Les finales se dérouleront les 24 et 25 mai 2024 au Tottenham Hotspur Stadium, à Londres.