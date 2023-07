Ce lundi, le Lou a annoncé que son arrière Toby Arnold (36 ans) et son troisième ligne Liam Allen (23 ans) continuaient l'aventure pour quelques mois. Les deux Néo-Zélandais seront jokers Coupe du monde en septembre et octobre.

La retraite attendra un peu pour Toby Arnold ! Le Néo-Zélandais, promu capitaine de Lyon cette saison, va devenir joker médical du Lou a annoncé le club sur les réseaux sociaux ce lundi. À 36 ans, l'arrière aux 227 matchs disputés et 75 essais marqués sous le maillot Noir et Rouge va s'offrir un baroud d'honneur alors que douze joueurs lyonnais ont été retenus pour préparer le Coupe du monde de rugby 2023. Il ne sera pas le seul à devenir joker médical puisque son compatriote Liam Allen va aussi rendre de fiers services au club en septembre et octobre.

Afin de palier l'absence de 12 lyonnais retenus par leurs sélections pour préparer la prochaine Coupe du Monde, @leLOURugby est heureux d'officialiser les signatures des 2 néo-zélandais.https://t.co/NgOJMKNeSP pic.twitter.com/Ne6oApfeOF — LOU Rugby (@LeLOURugby) July 3, 2023

Le troisième ligne avait été cette saison le joker médical de Jordan Taufua et Maxime Gouzou et avait réalisé de belles prestations sous le maillot lyonnais. À tel point qu'il fut même titulaire avec le numéro 8 lors du barrage de Top 14 face à l'UBB.