Depuis la fin du championnat de France et la victoire du Stade toulousain face au Stade rochelais en finale le 17 juin, chaque club a droit à son bilan. Aujourd'hui, c'est au tour de l'Aviron Bayonnais qui a plus que réussi sa saison.

Quelle saison de l'Aviron bayonnais ! Tout juste promu en Top 14 après avoir remporté la finale de Pro D2 face à Mont-de-Marsan, le club basque est passé d'objectif maintien à candidat très sérieux pour la course au Top 6. Pourtant, lors des 7 premières journées, Bayonne ne remporte que trois matchs, mais pas face à n'importe qui : le Racing 92 (31-25), Bordeaux-Bègles (20-15) et La Rochelle (29-13).

Avec de bons résultats à domicile, l'Aviron bayonnais prend de plus en plus de confiance mais le club n'y arrive pas à l'extérieur, jusqu'à la dixième journée où les hommes de Grégory Patat créent l'exploit et s'imposent à Clermont (20-25). Avec cette précieuse victoire, Bayonne intègre le Top 6 pour la première fois de la saison. En plus de faire parler de lui, le club basque inquiète de plus en plus les grosses écuries du championnat.

Jean-Dauger, forteresse imprenable

Comme Toulouse, Bayonne a remporté 12 de ses 13 matchs à domicile cette saison. La seule défaite des Bayonnais à domicile n'était pas à Jean-Dauger, mais à Saint-Sébastien lors du derby délocalisé face à la Section paloise (20-30). À Bayonne et devant leurs 18 000 supporters, les coéquipiers de Baptiste Héguy ont impressionné en battant le Stade toulousain en début de saison (26-22), mais aussi avec deux larges victoires face à Brive (37-9) et Castres (41-10) lors de la phase retour.

Une Pena Baiona bruyante et émouvante pour la dernière de la saison à domicile.



Allez les gars, encore une fois ... vous l'avez fait!



PUSA BAIONA

Lors du dernier match des Bleu et Blanc à domicile cette saison, Bayonne s'est fait peur dans un match ferme face à Clermont. Menés 18 à 6 à douze minutes de la fin, les Basques parviennent à renverser les Clermontois dans les dix dernières minutes grâce à deux essais ainsi qu'une pénalité de leur ouvreur Camille Lopez, sans pitié face à son ancien club.

Le joueur : Camille Lopez, toujours là

Arrivé l'été dernier en provenance de Clermont, le demi d'ouverture international français a montré qu'il en avait encore dans les jambes. Tout au long de la saison, le joueur de 34 ans a enchaîné les bonnes performances avec son nouveau club. Avec Maxime Machenaud, il a formé une charnière très expérimentée et a pu encadrer et mener le reste de l'équipe comme il se doit.

Camille Lopez donnant la victoire à l'Aviron bayonnais face à Clermont le 13 mai. Icon Sport

Camille Lopez a disputé les 26 matchs de l'Aviron bayonnais en Top 14 cette saison, et a été titulaire à 23 reprises. Au total, il a inscrit 177 points au pied, dont 7 drops, le record de la saison. Face au LOU en décembre dernier, il en inscrit deux. Lors de la 23ème journée, Bayonne reçoit Montpellier, Camille Lopez inscrit ce jour-là 23 des 33 points de son équipe. Après cette superbe saison, Camille Lopez a été justement récompensé en recevant l'Oscar de Bronze du Midi Olympique.

Saison 2023-2024 : surfer sur la dynamique et s'appuyer sur les recrues

Après un aussi beau retour dans l'élite, l'Aviron bayonnais va vouloir prouver qu'il a sa place en Top 14. Étant également qualifié pour jouer la Champions Cup, le club basque devrait connaître une saison difficile. Mais l'équipe est ambitieuse, à l'image d'un recrutement intelligent avec des joueurs expérimentés tel qu'Arthur Iturria, Rémi Bourdeau ou encore Cheikh Tiberghien. L'Aviron bayonnais enregistre également de nombreux départs de cadres comme Jean Monribot ou Yann David.

Première recrue pour la saison prochaine et pas besoin de vous le présenter .... ARTHUR ITURRIA !



Le solide 3ème ligne International de Clermont s'engage pour les 4 prochaines saisons à l'Aviron Bayonnais.



(Re)Bienvenue chez toi Arthur !

Bien qu'il y ait du mouvement, l'Aviron bayonnais tentera certainement de rester invincible à Jean-Dauger. Inattendus à un tel niveau cette saison, les Basques devront désormais tout faire pour rivaliser avec les clubs du haut de tableau tout en s'assurant de rester dans l'élite à la fin de l'exercice 2023-2024. Avec très peu de joueurs convoqués en sélection, Bayonne pourra profiter de la Coupe du monde 2023 pour s'entraîner et engendrer le maximum de points pendant les doublons.