En quelques mois, l’ouvreur international est devenu le patron de l’Aviron bayonnais, où il enchaîne les performances de qualité. Avant la rencontre face à son ancien club, Clermont, Franck Azéma, qui l’a longtemps entraîné en Auvergne, a accepté d’analyser les prestations de Camille Lopez, numéro dix. L’actuel manager de Toulon est dithyrambique.

Il n’a pas fallu longtemps à Camille Lopez (34 ans) pour s’acclimater à sa nouvelle vie et à son retour au Pays basque. Débarqué à l’Aviron cet été, après huit saisons passées à Clermont, le numéro dix a vite trouvé ses repères du côté de Jean Dauger, où il a enchaîné les prestations plus que convaincantes. "Je ne suis pas surpris, glisse Franck Azéma, qui l’a entraîné entre 2014 et 2021 en Auvergne. Camille est spontané. Il est bien dans sa vie, ça se voit, il est heureux de son choix. C’est quelqu’un de passionné, il voit clair sur le rugby, va très vite avec ses mains et son pied. À l’ouverture, il n’y a pas mieux ! Il a trois temps d’avance sur chaque action. Je ne vais pas le comparer avec les garçons qui sont, aujourd’hui, en pleine force de l'âge, mais dans l’articulation, dans sa capacité à faire jouer son équipe et à être à son service, il est en avance."

Franck Azema, manager de Toulon, a longtemps eu Camille Lopez sous ses ordres à Clermont. Icon Sport - Johnny Fidelin

S’il n’est jamais facile d’être prophète en son pays, Lopez a vite montré qu’il n’était pas venu en préretraite sur la Côte basque. Pour la première fois de sa carrière chez les professionnels, il évolue près de sa Soule natale et ses performances s’en ressentent. "Ça se voit qu’il rayonne, qu’il se régale et qu’il est en osmose dans son club, poursuit Azéma. Il doit avoir ses potes de Mauléon autour et cet environnement fait qu’il est heureux dans sa vie et son rugby."

94,8 % de réussite au pied

Camille Lopez a, aujourd’hui, un impact considérable sur le jeu bayonnais. L’ouvreur international (28 sélections entre 2013 et 2019) alterne bien, sait attaquer la ligne lorsqu’il le faut et faire jouer autour de lui. Il est aussi décisif dans le jeu au pied, puisqu’il a marqué 7 drops, 31 pénalités et 24 transformations depuis qu’il a pris le but en novembre, après la blessure de Gaëtan Germain. À ce jour, l’ancien Clermontois tourne à 94,8 % de réussite dans l’exercice du tir au but (97 % sur les matchs à domicile !). Personne ne fait mieux en Top 14.

Camille Lopez est l'artilleur le plus précis du Top 14. Icon Sport - Loic Cousin

Il n’a, par exemple, raté aucune transformation et n’a manqué que trois pénalités cette saison. "Déjà, il est doué, explique l’actuel manager du RCT. Ensuite, quand tu es en confiance et que dans la tête, ça va, tout va ! Il n’a aucun frein. Plus il tente, plus il réussit et il est déterminant. Il a toujours bossé le jeu au pied. Il est appliqué, sérieux, bien physiquement. Il a passé des années difficiles à Clermont pendant lesquelles il ne disait rien, il serrait les dents, mais il souffrait. Aujourd’hui, il est peut-être libéré de ça et ça compte."

Leader du vestiaire

Excellent dans le jeu, décisif au but, Camille Lopez est aussi devenu un des patrons de la ligne de trois-quarts de l’Aviron. "Mon poste veut ça. À la charnière, nous avons une responsabilité et un impact sur le jeu", nous disait-il au mois de septembre dernier. Il est aussi devenu un des hommes qui comptent dans le vestiaire bayonnais. Le week-end dernier, après la claque reçue face au Racing (55-14), le numéro dix a pris la parole, aux côtés de Grégory Patat, pour demander à ses partenaires de ne pas passer la nuit de samedi à dimanche dans les rues de la capitale. Il a été écouté. "Camille comprend beaucoup de choses. Je vous dis qu’il a deux temps d’avance. Il fera un très bon entraîneur, car il connaît l’importance du vestiaire et la force que ça peut dégager. Aujourd’hui, il est concentré sur la fin de saison et a envie de ne rien gâcher", souligne Franck Azéma.

En tant que capitaine, Camille Lopez entre en premier sur la pelouse de Jean-Dauger pour la réception de Montpellier. Icon Sport - Loic Cousin

Lorsque Denis Marchois, l’habituel capitaine, n’est pas sur le terrain, c’est l’ouvreur qui récupère le brassard. Un choix logique au vu de ses performances et de son aura. "Camille, c’est quelqu’un qui est moteur, car il est enthousiaste en permanence, poursuit le technicien. Il aime contaminer les gens autour de lui, les stimuler pour que ça aille vite, pour que ce soit rythmé, euphorique. Il baigne là-dedans, il a cette excitation en permanence. Je ne le vois pas au quotidien, mais je le connais comme ça. Il a une très bonne connaissance du rugby et du jeu, j’imagine qu’il a une bonne complicité avec ses coachs et il fait le relais sur le terrain, en tant que leader de jeu et d’équipe."

Il a été important dans la venue d’Iturria

Samedi après-midi, l’ouvreur croisera pour la seconde fois la route de ses anciens partenaires, puisqu’il était du voyage à Clermont, début novembre, où l’Aviron s’était imposé 20-25. “Il a passé une grosse partie de sa vie là-bas, je pense qu’il recevra beaucoup de messages cette semaine et Camille est aussi un sentimental, donc je pense que ça va la toucher", estime Azéma.

Ce pourrait aussi être un match à part pour le Clermontois Arthur Iturria, qui affrontera alors son futur club. D’ailleurs, Camille Lopez a joué un rôle important dans le recrutement du flanker et la saison prochaine, quatre anciens Clermontois (Pourailly, Lopez, Iturria et Tiberghien) porteront les couleurs de Bayonne. “Ce sont des garçons du coin, qui reviennent dans leur région, rappelle Azéma. Ils ont besoin, aujourd’hui, d’un autre challenge, d’un autre défi pour s’épanouir et Bayonne est un bel endroit, apparemment…”