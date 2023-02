TOP 14 - Dans une rencontre de la 19e journée entre la meilleure formation à domicile et la pire équipe en déplacement, le suspense statistique n'était pas de mise à Jean-Dauger où l'Aviron Bayonnais a logiquement poursuivi son carton plein devant Castres (41-10). Avec ce succès bonifié, le club promu poursuit sa surprenante saison et prend place solidement dans le top 6. Castres, dernier finaliste, ne pense plus qu'au maintien.





On ne savait pas trop quoi s'attendre dans ce duel de la journée entre deux équipes que tout opposait cette saison. La logique serait-elle respectée avec une victoire de Bayonne sur son imprenable pelouse ou alors les Castrais, finalistes en titre, et en besoin de points, allaient sortir une copie propre pour créer l'exploit ? Le début de match a pu faire penser à ce scénario incroyable puisque les joueurs de Jeremy Davidson insufflaient d'entrée une pression forte et squattaient les 22m des locaux. Les 10 premières minutes ne montraient qu'une équipe et qu'une seule partie de terrain. Benjamin Urdapilleta, maladroit une première fois en trouvant le poteau (4'), ouvrait logiquement le score à la 7e minute (0-3).

La réaction basque, les fautes tarnaises

L'orage était ainsi passé et l'Aviron, sur sa pelouse, n'était mené que de 3 points. Sur les 10 minutes suivantes, c'est Bayonne qui occupait le camp de son adversaire. Et après quelques occasions d'essai manquées, Camille Lopez égalisait de sa botte (3-3, 17'). Le premier tournant du match intervenait à la mi-temps de la première mi-temps avec la multiplication des fautes castraises, équipe la plus sanctionnée du Top 14. Sous pression dans leurs 5 mètres, les Castrais partaient une première fois à la faute et Geoffrey Palis quittait le terrain 10 minutes. Sur l'action suivante, l'essai de pénalité était accordé par Vincent Blasco Baqué et Asier Usarraga rejoignait Palis sur le côté. Les 10 minutes à venir allaient être compliquées pour Castres, à 13 contre 15 (10-3, 22').

