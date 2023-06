Arrivé l'été dernier du côté de Bayonne, Camille Lopez s'est rapidement imposé comme le patron du jeu basque. Avec son pied gauche redoutable et sa science du jeu, l'ouvreur a porté le promu bayonnais jusqu'aux portes des phases finales. À 34 ans, l'internation tricolore connaît une seconde jeunesse.

Qui a dit que Camille Lopez venait à Bayonne, chez le promu, en préretraite ? Car il faudrait retrouver ces personnes, moins d'un an plus tard, pour leur demander d'évoquer la saison de l'ouvreur de 34 ans. Car oui, l'ancien international tricolore (28 sélections) s'est rapidement imposé comme le patron de cette équipe bayonnaise. Au final, sur la côte basque, Lopez a réalisé une grande, voire très grande saison, peut-être la meilleure de sa carrière. Il a tout simplement participé à toutes les rencontres de Top 14 (23 titularisations, 1897 minutes jouées) et a eu une grande influence sur le jeu de l'Aviron dans l’animation offensive, l’occupation ou le leadership.

Camille Lopez est notre Oscar Bronze Midi Olympique 2023. Midi Olympique.

On retiendra notamment ses nombreuses passes au pied, dont il a le secret, souvent transformées en offrandes pour ses coéquipiers. Ce fut le cas notamment lors de trois des quatre premières journées : pour Rémy Baget à Toulon (1re journée), pour Teiva Jacquelain contre le Racing 92 (3e journée) et pour Denis Marchois face à l'Union Bordeaux-Bègles (4e journée). Autant de gestes millimétrés qui ont fait lever le public connaisseur de Jean-Dauger, qui a rapidement fait de l'enfant de Mauléon l'un de ses chouchous.

Sept drops et 92% de réussite face aux perches

Mais Lopez, c'est aussi un patron qui a su prendre ses responsabilités quand il le fallait. Un exemple ? Quand l'artilleur maison, Gaëtan Germain, s'est blessé, il a fallu prendre à son compte les pénalités et les transformations. Résultat : 61 réussites sur 66 tentatives, soit une moyenne face aux perches de 92% !

Besoin d'un deuxième exemple ? Quand son équipe butait sur une défense bien en place, l'ouvreur international sortait une nouvelle arme de sa poche : le drop. Il en a converti sept cette saison en Top 14, rien que ça ! "À Bordeaux, je disais qu’il avait des microprocesseurs au bout des orteils", disait d'ailleurs, il y a peu, Vincent Etcheto. Bien vu...

C'est donc tout logiquement que Camille Lopez décroche, ce soir, l'Oscar de Bronze, six ans après son Oscar d'Or.