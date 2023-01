TOP 14 - L’Aviron Bayonnais s’est imposé pour avec le point de bonus offensif face au CA Brive au terme d’une rencontre feutrée dans le cadre de la 16e journée de Top 14. Une performance qui permet à l’équipe menée par Grégory Patat de s’installer comme un prétendant à la qualification aux phases finales.

Cette rencontre entre Bayonne et Brive sentait par avance l’odeur du match rugueux, en plein cœur de l’hiver du Pays Basque. Cela n’a pas manqué ! Alors que les Brivistes étaient sur une lancée de 3 victoires consécutives en Top 14, les Bayonnais se présentaient avec quelques incertitudes (1 victoire sur les 7 derniers matchs toutes compétitions confondues). Les premières minutes de la rencontre ont donné le ton d’une soirée durant laquelle les envolées offensives seraient délaissées au profit du combat au près.

Le multiplex de la 16e journée de Top 14 est terminé ! ?

Castres a eu chaud, Bayonne a écrasé Brive, Perpignan s'est offert une victoire face au Stade français... Tous les résultats sont disponibles sur le site et l'appli ! pic.twitter.com/ukUmBhvrl6 — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) January 28, 2023

L’éclaircie dans le grisaille

A la 19e minute de jeu, alors que le score était de 3 partout, Bayonne se lançait dans une opération un peu folle lors d’une mêlée à jouer sur sa prorpre ligne des 22 mètres. Alors que le rythme de la partie n’était pas des plus affolants, le lancement de jeu a mis en orbite Morahan qui, grâce à sa vitesse et ses appuis, a cassé la ligne défensive. En fixant le dernier défenseur, il servait Buliruarua à hauteur pour un essai de près de 80 mètres qui se concluait entre les perches (10 à 3 à la 20e). La fin de la première période sera elle de moins bonne facture, la faute à la maladresse des uns et des autres et des défenses particulièrement actives (10 à 6).

Le bonus offensif pour clôturer la soirée

La seconde période a suivi le même rythme que la première. Les buteurs, Lopez et Hervé, s’échangeaient des amabilités au pied tandis que les ailiers rongeaient leur frein dans l’attente d’un ballon à exploiter. A l’heure de jeu, les Corréziens voyaient leur nombre de pénalités concédées monter en flèche, au contraire de leur compteur de points bloqué à 9. A l’heure de jeu, Ceyte, avec l’appui de ses avants, était alors propulsé dans l’en-but pour l’essai du break. Cet écart de 23 à 9 semblait convenir aux Basques qui, en gérant leur match, voyaient le temps défiler sans être inquiétés. Finalement, c’est en apothéose que s’est conclue cette rencontre avec deux essais inscrits coup sur coup. Le premier, toujours en force, pour Percheaud, le second, lui aussi en force grâce à un maul conquérant qui a poussé l’arbitre de la rencontre à accorder un essai de pénalité.

Bayonne vise haut, Brive regarde en bas

Ce succès bonifié permet à l’Aviron Bayonnais de s’installer à la 4e place de Top 14 avec 40 unités. Après 16 journées, cette performance place les Basques parmi les prétendants à une place qualificative pour les phases finales en fin de saison. En étant à 8 victoires en 8 rencontres à domicile, les Bleu et Blanc sont en tout cas en très bonne position pour vivre une fin d'exercice haletante. En revanche, pour les Coujous, l’effet Collazo s’est un peu estompé ce soir. La série de 3 victoires de rang est stoppée et pire encore, la lanterne rouge, Perpignan, s’est imposée, réduisant l’écart entre ces deux clubs à 3 petits points.



