Les Bayonnais sont revenus de l'enfer et l'ont emporté sur le fil face à Clermont pour son dernier match de la saison à Jean-Dauger. Les coéquipiers de Camille Lopez, encore une fois décisif en passant la pénalité de la gangé sont passés devant dans les dernières minutes et peuvent encore rêver.

Sous le soleil, puis avec la pluie, Bayonne a poursuivi son invincibilité à Jean-Dauger face à Clermont (21-18) dans le cadre de la 25e journée du championnat. Lopez a passé la pénalité de la gagne après la sirène. Ces derniers s'offrent une finale, contre le LOU, dans la course à la qualification. Avec ce revers, Clermont dit adieu à la Champions Cup par le biais du Top 14. "Merci pour cette magnifique saison." Les adhérents des Bayonnais d'Origine Certifiée ne s'y trompent pas. Dans une ambiance merveilleuse, sous le soleil de la côte, l'Aviron a terminé une saison majuscule à Jean-Dauger. Les hommes de Patat n'auront pas perdu dans leur antre historique. Le seul revers ayant été concédé à Anoeta face à Pau.

Dans ce match pour l'Europe, le tempo a été loin d'être ébouriffant. Dans la bataille du territoire, le duo Jauneau - Plisson a pris le dessus sur la paire Machenaud - Lopez. Après avoir ouvert la marque par l'intermédiaire de leur ouvreur (3-0, 10e), les Basques ont souffert face à la puissance adverse. À la suite d'une maul porté, et à de nombreux relais de la part des avants, Lee, en force, a aplati entre les jambes de Lopez (3-7, 18e). Face au vent, les Ciel et Blanc n'ont pas été en mesure de se sortir proprement de leur camp. Contre le cours du jeu, à la suite d'un en-avant de Newsome et à une faute de Plisson, Lopez a réduit la marque (6-7, 37e). Sur un acte de jeu déloyal de Bosch, juste avant de rentrer aux vestiaires, l'ouvreur de l'ASMCA s'est rattrapé de sa précédente erreur (6-10, 40e+3). Auprès du diffuseur, Iturria, capitaine de la Yellow Army et futur Bayonnais, a résumé parfaitement ce premier acte. "Il ne se passe rien. C'est pauvre. On se déplace peu. Il faudra faire plus surtout qu'on aura le vent contre en deuxième période."

Bayonne, la fureur de vivre !

