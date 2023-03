Les Palois ont gâché la fête ! Dans un match à rebondissements, les Béarnais ont pris le meilleur sur l'Aviron bayonnais grâce à un dernier essai du pilier Guram Papidze. Une victoire finale 30-20 de la Section qui engrange dans la lutte pour le maintien. Pour leur premier match à Anoeta depuis 2014, les Basques se sont manqués.

L'anecdote avait fait sourire les suiveurs du Top 14. Pour se préparer à la fureur d'Anoeta, les Palois de Sébastien Piqueronnies s'étaient entrainé cette semaine avec une bande-son dans les oreilles. Mais avaient-ils pour autant prévu le silence qui s'est emparé du stade quelques secondes après le coup de sifflet final, samedi 25 mars ? Car oui, les Béarnais ont fait taire le stade avec une victoire nette, fruit d'une rencontre maîtrisée de bout en bout (20-30).

Pau voulait gâcher la fête

Dès le coup d'envoi, ce sont eux qui donnent le ton du match. La fête promet d'être belle, de l'autre côté des Pyrénées, mais Zack Henry et sa bande entendent tout gâcher. En l'absence du Roi d'Angleterre, Charles III, c'est le demi d'ouverture anglais qui se charge de briller. À la 20e minute de jeu, il inscrit une première pénalité et permet aux siens de recoller au score (20e, 3-3). Dans son sillage, ses coéquipiers montrent des velléités de jeu et des envies de grands espaces. Au contraire des Bayonnais, peu tranchants et longtemps brouillons. Sur une action anodine, Emilien Gailleton, au départ et à la conclusion d'un essai de 50 mètres, est le premier à plonger dans l'en-but (23e, 3-10). Le meilleur marqueur d'essais du Top 14 (dix essais) frappe encore. Mais lui et les siens, en ont encore sous la pédale.

Piqués au vif, les Basques réagissent juste avant la pause, au prix d'un long effort (36e, 10-13). Mais dans la position du chasseur, Bayonne ne maîtrise pas son rugby. Pris dans le combat, mis sur reculoir par une bonne défense, l'Aviron n'est pas dans le coup. Cette équipe, si séduisante depuis le début de la saison, montre ses lacunes au moment même où elle devrait briller, devant un stade magnifique.

Henry, ce héros

Thomas Ceyte pense raviver la flamme et retourner le match avec son essai plein de rage, au retour des vestiaires (43e, 17-16). Mais cet essai n'est finalement qu'une réaction. C'est bien Pau qui a la main sur ce match. Passé le sursaut d'orgueil bayonnais, Zack Henry expédie une passe au pied géniale vers Clément Laporte qui inscrit le deuxième essai des siens dans ce match (54e, 17-23). Définitivement, les Verts prennent l'ascendant et ne concèdent plus rien. Les attaques adverses sont vaines, très vite annihilées. Au contraire, Guram Papidze inscrit un troisième essai (71e, 20-30), pour parachever le succès des siens. Une nouvelle fois à réaction, Bayonne tente un dernier baroud d'honneur en fin de match. Cela ne donne rien, si ce n'est un carton jaune contre Thomas Ceyte, coupable d'un geste d'humeur.

Un dernier coup de pied du Roi de Pau, Zack Henry envoie le ballon hors des limites du terrain. Engagés dans la guerre pour le maintien, les Béarnais frappent très fort cet après-midi et sortent enfin de la zone rouge. Dans les vestiaires d'Anoeta, une nouvelle bande-son devrait résonner ce soir, mais côté palois, elle sera toute autre que celle entendue par les joueurs à l'entraînement cette semaine.