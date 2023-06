Les Biterrois ont repris le chemin de l'entraînement ce lundi, après des tests physiques effectués en fin de semaine précédente. Tandis que des joueurs faisaient du physique sous le soleil et la chaleur, d'autres étaient à la musculation ou en train de s'exercer au plaquage en salle. Entre deux ateliers défense, Pierre Caillet a pris le temps d'évoquer la saison qui se profile, avec le départ de plusieurs anciens du groupe.

Pour commencer, revue d'effectif. Quels joueurs sont là et qui manque à l'appel ?

Les recrues sont encore en vacances, elles reprendront progressivement. Chico Fernandes, Samuel Marques et Raffaele Costa Storti sont avec le Portugal. Tous les joueurs du centre de formation s'entraînent avec nous. On va continuer à s'appuyer sur eux cette saison, donc c'est normal de les prendre avec nous.

Travaillez-vous toujours sur l'arrivée de nouveaux éléments ?

Il nous manque quelques dossiers à finaliser, quelques opportunités pour renforcer l'équipe. Nous continuons de regarder cela. Il y a des joueurs qui hésitent avec plusieurs clubs, on espère arriver à les signer. Par contre, nous n'aurons pas de jokers Coupe du monde. D'une, car nous n'avons pas les moyens. Et de deux car nous avons des joueurs polyvalents et cela nous permettra de leur donner un maximum de temps de jeu sur cette période-là pour qu'ils commencent du mieux possible leur saison. Maxime Mazzella a été annoncé partant par le club trop vite ! Certaines négociations ont pris du temps mais il sera toujours au centre de formation pour la saison qui arrive.

Et dans le staff, y a-t-il eu du mouvement cet été ?

On a réduit un peu le staff dans les missions, pour faire plus précis pour les joueurs. L'année dernière, je n'avais que le secteur de la touche. Je serai plus sur le terrain cette année vu que je vais reprendre le secteur de la défense en plus. Et il y a une arrivée, avec Sylvain Charlet. Il vient m'aider sur le secteur de la mêlée et dans le jeu d'avants. Il va nous apporter dans un secteur où on en avait besoin.

Après une fin de saison dernière mitigée, les vacances ont-elles été studieuses pour vous ?

On avait besoin de récupérer car ce club manque de structuration, il est usant pour un entraîneur ou un manager. On a alterné entre des jours de travail et des jours où on a profité du beau temps qu'il y a souvent chez nous !

Quels sont ces manques de structuration évoqués ?

Il faut qu'on arrive à clarifier le travail de chacun. Surtout pour libérer le sportif de certaines missions et rester focalisé sur le terrain. Ces missions, ce sont le lien entre administratif et sportif. On a besoin d'être connecté, d'avoir des prises de décisions et des validations rapides.

L'arrivée de Benjamin Bagate va-t-elle dans ce sens ?

Totalement ! Il a un rôle de liant entre le collectif de l'équipe première et tout ce qu'il se fait dans les bureaux. Il sera là pour faire valider et mettre en place les décisions que j'aurais prises pour mener à bien le projet du club.

Avec du recul, quel bilan tirer de la saison précédente ?

On a une équipe avec beaucoup de qualités. Elle est homogène entre des très jeunes joueurs et des plus vieux. On a un bon groupe. On a senti un manque de régularité qui nous a plombés. On a aussi senti une équipe pas toujours équilibrée. Nous avons été portés sur le jeu offensif que nous avions pas mal travaillé, mais il faut mettre l'accent sur le secteur défensif, car une bonne équipe, elle défend bien. Il faut bosser sur la discipline, il y a des matchs où nous avons été trop indisciplinés. Il y a eu des fautes cyniques qu'il faut éviter. Il nous a manqué de caractère aussi, de leadership. Dans le recrutement, nous sommes allés chercher ça. Dans le caractère, il faut de la régularité aussi, on ne peut pas vite se satisfaire ou vite être au fond du seau.

Justement, vous avez perdu plusieurs leaders cet été, comme Jean-Baptiste Barrère, Josh Valentine ou Jamie Hagan. Cela peut-il vous être préjudiciable ?

Non, car je pense qu'il était temps pour ce groupe de changer de leaders. Je trouvais qu'ils bossaient moins pour l'équipe, ils regardaient plus le contexte individuel. Ce n'est pas facile d'être leader, il y a des contraintes. Ils ont peut-être perdu un peu le fil sur ça, et sur certains matchs, cela nous a manqué. Mais, attention : ils ont beaucoup donné toute l'année !

Des leaders émergent-ils dans le groupe ?

On a vu l'année passée Maxime Espeut. Mais on ne peut pas tout lui mettre sur les épaules car cela serait usant dans la saison. Autour de lui, il y a des joueurs qui prennent plus de place, comme William van Bost ou Pierre Gayraud. Samuel Marques, qui arrive, a aussi une grosse capacité de leadership.

Quelles seront les ambitions cette année ?

C'est assez simple : cela fait deux saisons où l'on bosse bien par rapport à nos moyens. La première saison on finit neuvième, la deuxième aussi. Donc là, les objectifs sont clairs : finir mieux classés, même si l'on sait que chaque année le niveau et les exigences montent en Pro D2. Une équipe comme Montauban était largement derrière nous l'an passé. Mais avec le recrutement qu'ils font, ils n'auront pratiquement plus les mêmes joueurs, donc cela peut être une équipe qui nous passe devant car elle a plus de moyens. On a envie d'avancer au classement. Si on fait mieux que neuvième, cela voudra dire que l'on a une équipe compétitive. Mais il faut être ambitieux quand on est dans un club comme Béziers.

Cette saison, il y aura des matchs en semaine avec la Coupe du monde. Est-ce que cela est pris en compte dans la préparation ?

Oui, car on sait que cela sera une saison marathon. La saison passée, on a manqué de régularité. Certains profils un peu plus vieux ont dû mal à enchaîner les matchs. Donc, dans le recrutement, la volonté était de rajeunir l'effectif à certains postes ou de prendre des profils physiquement capables d'enchaîner plusieurs matchs. Cela a été anticipé en amont.

La saison dernière, quand vous étiez sur la sellette, les joueurs ont poussé pour que vous restiez. Est-ce que cela motive encore plus à préparer cette nouvelle saison ?

J'ai toujours eu de l'enthousiasme, car dans ce groupe, il y a beaucoup de joueurs que je connais depuis longtemps. Certains depuis les Espoirs, quand je les entraînais, donc on a une relation particulière. Il y en a avec qui j'ai joué, d'autres que j'ai recrutés. Le caractère d'un joueur est très important dans mon recrutement. J'ai toujours été enthousiaste de voir ces joueurs. On a progressé ensemble. Je sais ce qu'il leur faut aujourd'hui !