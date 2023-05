L'ASBH a annoncé sur son site officiel les départs respectifs de Maxime Mazzella (22 ans), Ferdinand Changel (23 ans), Joshua Valentine (40 ans), John-Hubert Meyer (29 ans) et Dries Swanepoel (30 ans). Dans le même temps, le club en a profité pour remercier les joueurs dont le départ avait déjà été annoncé (Jean-Baptiste Barrère, Clément Esteriola...).

Ce jeudi, l'AS Béziers Hérault a annoncé sur son site officiel les départs de cinq nouveaux joueurs à la fin de la saison. Après les départs il y a seulement quelques jours, de Barrère et Estériola, la valse des transferts continue pour les Biterrois, qui se séparent cette fois-ci de Josh Valentine, John-Hubert Meyer, Dries Swanepoel, Maxime Mazzella, et Fernand Changel dont les destinations futures ne sont pas encore connues. Parmi ces joueurs qui ne seront plus au club l'année prochaine, seul Josh Valentine peut se targuer d'avoir été régulièrement utilisé par le staff de l'ASBH cette saison.

Cinq arrivées déjà actées

Malgré un nombre de départs important (14), les Rouge et Bleu s'activent pour réussir à bâtir une équipe compétitive pour les saisons à venir. Cinq joueurs ont déjà signé un contrat avec le club. Il s'agit d'Harry Glynn (La Rochelle), Samuel Marquès (Carcassonne), Branden Holder (Vannes), Petero Mailulu (Bordeaux-Bégles) et John-Henry Fincham (retour de prêt de Valence Romans). Béziers prépare donc plutôt bien son futur avec des signatures qui vont permettrent de garder le cap malgré tous ces joueurs qui vont quitter le navire.