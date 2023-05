Après sa signature à Narbonne, le talonneur Clément Estériola s'est dévoilé ce matin en conférence de presse. Entre amertume et souvenir, il n'élude aucun sujet et aurait aimé poursuivre l'aventure avec l'ASBH, mais l'opportunité de rejoindre son club de cœur était dans également dans la balance. Explications.

Vous rejoindrez donc Narbonne la saison prochaine, comment s'est déroulée cette décision ?



Effectivement je quitte Béziers. Des négociations furent entamées très tôt avec le club. Selon leurs dires, j'étais un élément important à conserver. C'était très long, rien de concret ne se présentait et j'ai laissé la porte ouverte à d'autres clubs. Notamment Narbonne qui fut très réactif. J'avais une date butoir pour m'engager, je ne pouvais plus attendre. Du coup j'ai accepté l'offre, non sans rancœur car je voulais Béziers comme priorité même si le projet de Narbonne m'a très vite séduit.



Un choix qui peut surprendre de l'extérieur, si on regarde le fait que vous quittiez le Pro D2 ?



Je désirais rester dans cette division, j'ai connu l'échelon de la Fédérale 1 à l'époque avec Auch. J'avais dans l'esprit d'arrêter le rugby. Mais j'ai rebondi par la suite à Narbonne. Alors c'est peut-être un retour en arrière pour certains, mais les objectifs des dirigeants audois m'ont clairement emballé.



On sent de l'amertume dans vos propos ?



Bien sûr, j'ai beaucoup donné à Béziers. Tout ce que l'on m'a offert, j'ai su le rendre. Je pense que je n'ai pas tout le temps eu la récompense que je méritais à la hauteur de mon investissement.



Est-ce par rapport au sportif où vous aviez débuté avec un statut d'éternel remplaçant ?



J'ai toujours mis toute mon énergie, je n'ai jamais triché sous cette tunique. J'attendais un peu plus de reconnaissance à mon égard. Il faut savoir que j'avais de très bons rapports avec les entraîneurs. Pierre Caillet a toujours poussé pour moi et m'a accordé sa confiance pour cette éventuelle reconduction. J'aurais aimé qu'il y parvienne mais ce n'était pas que de son ressort.



C'est donc un gâchis pour tout le monde au final ?



Non, car je ne regrette pas mon choix. Je suis très fier et heureux de signer à Narbonne. Je vais tout donner à ce club qui m'a formé à la base. Je vais en quelque sorte boucler la boucle mais j'aurais préféré rester encore un peu plus à Béziers également.

Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui savent ce qu'ils feront la saison prochaine



Que vous a-t-on présenté comme objectif à Narbonne pour vous convaincre ?



C'est un projet sportif sur trois saisons. Pour retrouver le Pro D2. Et quand on regarde le recrutement actuel et les joueurs expérimentés qui sont inclus, et si la mayonnaise prend rapidement, nous aurons de belles choses à vivre c'est certain.



Sportivement, vous avez progressé aussi individuellement ?



J'ai évolué dans mon jeu, alors que quand je suis venu de Narbonne, tout le monde me prenait pour un fou. On me disait que se frotter à Marco Pinto-Ferrer c'était osé, mais je n'avais peur de personne. Je voulais relever ce défi. Et m'imposer un jour dans la hiérarchie. Avec du travail et beaucoup d'humilité.



Ces cinq saisons passées à Béziers, quels souvenirs ?



Une aventure humaine très forte, un vestiaire soudé. Des fortes têtes comme Barrère, Porical, Pinto-Ferrer ou Fernandes. Il fallait s'intégrer pour faire bouger les choses et ce n'était pas évident. Mais des mecs en or que j'ai découvert et avec qui je garderai contact pendant très longtemps. Après nous étions si près si loin sportivement. La justesse de notre effectif à certains moments de la saison fut trop compliquée à gérer.



D'autres considérations ?



Le problème des prolongations. Ici ce fut toujours un problème. Pour tout le monde. On arrive à la fin de la saison, je crois qu'il n'y en a pas beaucoup qui savent ce qu'ils feront la saison prochaine. Un mec, quand il sait où il va, qu'il est serein dans sa tête, il passera au-dessus des contraintes qu'on lui impose.