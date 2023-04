Le Pro D2, variable d'ajustement du Mondial

Le championnat de deuxième division va devoir s'adapter à la Coupe du monde en jouant en semaine pour garder un calendrier comparable à ce qui se fait d'ordinaire.

La Ligue Nationale de Rugby a dévoilé ce lundi en fin de journée les calendriers du Top 14 et du Pro D2 pour la saison prochaine, 2023-2024. Si les deux championnats professionnels vont démarrer le week-end du 18 août, la suite sera bien différente, avec la pause du Top 14 du 4 septembre au lendemain de la finale du Mondial le 29 octobre. Pendant ce temps, l'antichambre de l'élite va suivre son cours, avec 4 journées disputées durant le Mondial.

Et pour ne pas être dans l'ombre de la compétition reine du rugby international, les dirigeants de la LNR ont placé les journées en milieu de semaine. La 5e journée aura lieu les mardi 12 et mercredi 13 septembre, la 6e les mardi 26 et mercredi 27 septembre, la 7e les jeudi 12 et vendredi 13 octobre, et la 8e les mercredi 18 et jeudi 19.

Canal + était intéressé

Ainsi, entre le Pro D2 et la Coupe du monde (et le Supersevens qui aura lieu le vendredi), on pourra assister la semaine du 11 septembre à des matchs de rugby tous les jours du mardi au dimanche. Pour le championnat de deuxième division, c'est un moyen de maintenir un calendrier similaire aux autres années. En clair, les 30 journées de phase régulière et les trois week-ends de phase finale (sans compter la finale d'accession) demandent une grande place dans le calendrier.

Cette adaptation est aussi rendue possible par le nombre moins conséquent de joueurs de Pro D2 participant au Mondial. Et pour la LNR, la poursuite du Pro D2 est l'occasion de ne pas arrêter complètement et pendant deux mois le rugby de clubs. "Cela permet de maintenir les équipes en activité, souligne Alain Carré, président de Colomiers et en faveur de cette formule. Canal + était intéressé aussi, peut-être mettront-ils un coup de projecteur sur le Pro D2 qu'ils ne mettent pas d'habitude."

Alain Carré, président de Colomiers rugby, est en faveur de ce calendrier particulier. Icon Sport - Alexandre Dimou

Sur la partie billetterie, qui peut interroger puisqu'il s'agit de matchs en semaine, le dirigeant, qui est président de l'UCPR (Union des clubs professionnels de rugby) n'est pas inquiet : "Ça n'est que quatre matchs... Et ils ne sont pas encore en période hivernale. Les équipes auront forcément deux réceptions et deux déplacements par alternance, de manière à ce qu'aucune équipe ne soit avantagée ou pénalisée."