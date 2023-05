Arrivé au club lors de la saison 2011-2012, Francisco Fernandes a renouvelé son contrat avec Béziers jusqu'en 2024. Le Portugais, figure emblématique du club, franchira bientôt la barre des 250 matchs joués avec les Rouge et Bleu.

Francisco Fernandes a prolongé son contrat avec Béziers jusqu'en 2024. "Comme je suis superstitieux, il se peut que je ne m'arrête pas sur une treizième année ici", a-t-il déclaré sur le site du club. Arrivé dans l'Hérault en 2011-2012, le Portugais est très vite devenu un joueur majeur de l'ASBH avec 30 matchs en Pro D2 lors de sa première saison. Après plusieurs années à son meilleur niveau, il joue sa 200e rencontre avec les Biterrois en 2019 et continue d'obtenir énormément de temps de jeu. Avec bientôt 250 matchs à son actif dans le club qui l'a révélé au grand public, il en est un des cadres emblématiques aujourd'hui. Aligné 29 fois cette saison (20 fois titulaire), le Portugais devrait connaître à 37 ans une très belle année, avec la Coupe du monde en France à laquelle il devrait participer.

La Coupe du monde dans un coin de la tête

Ayant connu sa première sélection avec le Portugal en 2010, Francisco Fernandes est vite devenu un cadre de sa sélection. Peu appelé entre 2015 et 2020, il est redevenu un élément important de l'équipe portugaise. Cette année, il souhaite participer à la Coupe du monde avec son pays, qui se déroulera en France du 8 septembre au 28 octobre prochain. Le Portugal affrontera la Géorgie, les Fidji, l'Australie et le pays de Galles dans la poule C.