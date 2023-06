Depuis le 14 juin, une grosse partie de l'effectif de Montauban est de retour sur les terrains. Les Vert et Noir ont débuté leur préparation pour la saison prochaine avec dans un premier temps un accent mis sur la condition physique. Ce mardi, 31 joueurs dont trois recrues ont pris part à l'entraînement.

À peine la saison de Top 14 finie que la Pro D2 pointe déjà le bout de son nez ! Avant même la finale du championnat de France et le sacre de Toulouse face à La Rochelle samedi soir, l'USM avait fait sa rentrée des classes. C'est d'abord le staff qui s'est retrouvé le 12 juin, afin de tout mettre en place, avant qu'un premier groupe de joueurs n'arrive le 14 juin. "Je n'ai pas du tout coupé depuis la fin de saison dernière", nous confiait un Pierre-Philippe Lafond impatient de retrouver les terrains. Ce mardi, c'est avec 31 joueurs que "PP" - accompagné des entraîneurs David Aucagne, Florent Wieczorek, David Byrnes mais aussi de Julien Gauthier et surtout Nicolas Szezur - dirigeait la saison du jour. C'est au stade de Bagatelle, situé non loin de Sapiac que les gouttes de sueurs se mêlaient à la fine pluie qui arrosait la cité montalbanaise.

Avec le sourire, les Montalbanais ont repris l'entraînement. Ici Segundo Tuculet, Semesa Rokoduguni et Jérôme Bosviel Rugbyrama - Stephanie Biscaye

Trois recrues déjà à l'entraînement

Obligatoirement, les Vert et Noir passent d'abord par la case physique, avec de nombreux tests programmés. "Nous avons repris le 14 avec tout ce qui était tests médicaux, informations et tests physiques, acquiesçait Lafond. Et depuis cette semaine, nous sommes dans le concret avec une grosse charge de travail physique pour refaire la caisse. Nous ne délaissons pas pour autant le rugby, lundi nous étions sur les skills, mardi sur les attitudes au contact et défensives. Il y aura toujours un fil rouge de rugby même si la dominante reste physique." Devant une poignée de fidèles supporters, les Montalbanais enchaînaient les exercices dans la bonne humeur.

Pro D2 - Frank Bradshaw et Badri Alkhazashvili sont arrivés à Montauban Rugbyrama - Stephanie Biscaye

Ce mardi, seules trois recrues étaient présentes : le deuxième ligne Frank Bradshaw, le demi de mêlée Yoan Cottin (qui semble déjà bien rôdé physiquement) et le taloneur Badri Alkhazashvili. Les autres nouveaux joueurs, ainsi que la plupart des îliens reviendront le 3 juillet. Seize à dix-huit joueurs sont attendus dans ce deuxième groupe. "Les joueurs qui ont repris le 14 juin auront une semaine de congés du 7 au 14 juillet. Ceux qui arriveront le 3 juillet continueront, eux, de s'entraîner", détaillait Lafond. Il y a aussi le cas des internationaux retenus pour préparer la Coupe du monde. Les Géorgiens Tedo Abzhandadze et Otar Giorgadze devraient rester jusqu'au bout avec les Lelos, tout comme Tjiuee Uanivi avec la Namibie. Reste ensuite Tietie Tuimauga, appelé dans le groupe élargi des Samoa. Le pilier risque tout de même de retrouver Sapiac le 3 juillet.

Du côté du mercato, Montauban espère encore un joueur pour finaliser l'effectif de la saison prochaine. Avec l'annonce de la signature de Tomas Lezana (présent mardi), ils sont déjà douze à s'être engagés avec le club du Tarn-et-Garonne. L'effectif a largement été réduit, pour notamment permettre aux joueurs du centre de formation d'avoir leur chance. À noter que Tyrone Viiga, longtemps blessé la saison dernière, était de retour sur le terrain. Montauban reprend, les vacances sont finies.