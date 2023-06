Bilan des clubs de Top 14 - La saison 2022-2023 de Top 14 a pris fin samedi 17 juin au Stade de France. Après Brive et Perpignan, c'est au tour de la Section Paloise d'avoir son bilan de la saison.

Pour sa huitième année consécutive dans l'élite, la Section Paloise est, encore une fois, parvenue à se maintenir, malgré plusieurs doutes. Avec un total de dix victoires cette saison, ce sont 10 points de bonus offensifs et défensifs qui ont aidé les Palois à tenir tête à Perpignan.

La Section Paloise a récolté de précieux points face aux concurrents directs au maintien Brive (22-6) et Perpignan (16-14). En plus de ça, ils comptabilisent deux exploits contre La Rochelle à Marcel Deflandre (21-38) et face à Bayonne à Saint-Sébastien (20-30).

Un début de saison difficile

Les hommes de Sébastien Piqueronies n'ont pas eu la vie facile en début de saison. Après deux victoires en trois matchs, les Vert et Blanc enchaînent une série de cinq défaites les plongeant dans la zone rouge de la cinquième à la neuvième journée. Plusieurs lourdes défaites comme à Montpellier (43-17) ou encore à domicile contre Toulon (17-34).

Autre moment de doute, en février, les Palois enchaînent trois défaites de rang face à Perpignan (49-29), La Rochelle (32-36) et Toulouse (34-10). Encore une fois, Pau se retrouve treizième mais parvient rapidement à sortir de la zone de relégation par la suite avec deux succès consécutifs contre Bayonne et Clermont. La Section paloise se maintiendra en s'imposant face à Montpellier 35 à 10 lors de la dernière journée.

Le joueur : Emilien Gailleton

Qui d'autre que lui ? Émilien Gailleton n'a que 19 ans et a été irréprochable cette saison avec son équipe. En 24 matchs, l'international des moins de 20 ans a été titularisé à 18 reprises au poste de trois-quart centre. Au total, il a inscrit 14 essais en championnat. Dont plusieurs doublés face au Stade rochelais, Castres et Bayonne.

Emilien Gailleton a inscrit 14 essais cette saison avec la Section paloise. Icon Sport

Capitaine de l'équipe de France des moins de 20 ans lors du tournoi des 6 Nations, la belle saison d'Emilien Gailleton a tapé dans l'œil de Fabien Galthié qui l'a convoqué dans la liste des 42 joueurs pour préparer la Coupe du monde 2023. Une récompense méritée pour le jeune centre qui a un bel avenir devant lui.

Saison 2023-2024 : le recrutement idéal

Après une douzième place acquise cette saison, les Palois peuvent espérer viser plus haut lors du prochain exercice. Avec des joueurs comme Joe Simmonds, Hayden Thompson-Stringer ou encore le double champion du monde All-Blacks Sam Whitelock, les Béarnais s'appuient sur un recrutement intelligent pour préparer la prochaine saison.

Lors du communiqué officiel du club annonçant l'arrivée du géant Néo-zélandais dans son équipe, Sébastien Piqueronies a déclaré : "Accueillir Sam Whitelock à la Section est un immense privilège et une belle marque de confiance. Si notre projet est basé sur un effectif jeune et prometteur, nous avons toujours souhaité l’encadrer de joueurs expérimentés. Un de plus nous rejoint et pas des moindres. L’expérience, la dureté, le professionnalisme et l’esprit compétiteur qui animent Sam vont beaucoup apporter au sein du club."

Avec un tel recrutement, la Section paloise pourra espérer vivre une meilleure saison que cette année sans jouer à se faire peur. Depuis la montée en 2015, Pau n'a jamais eu un meilleur classement que 8ème lors de la saison 2017-2018.