INFO MIDOL - Selon nos informations, l’ouvreur anglais Joe Simmonds s’est engagé avec la Section paloise, qui frappe un grand coup sur le marché des transferts. Titulaire à Exeter, il vient pour remplacer Zack Henry, en partance pour le Stade français.

La Section paloise frappe un grand coup sur le marché des transferts. En effet, selon nos informations, le club béarnais a obtenu l’accord du numéro dix anglais Joe Simmonds (1,82 m, 88 kg) pour la saison prochaine. Âgé de 26 ans, le joueur, qui évolue à Exeter depuis ses débuts chez les professionnels en 2016, est une référence à son poste et il est reconnu comme un des meilleurs ouvreurs du championnat anglais. Même s’il n’a jamais connu de sélection avec le XV de la Rose (international U20), Joe Simmonds possède une solide expérience et un beau palmarès. Il compte déjà 166 matchs avec les Chiefs d’Exeter dont il est devenu le capitaine en 2020 alors qu’il n’avait que 23 ans. C’est lui qui a conduit, cette année-là, la formation anglaise à la victoire en Champions Cup, devenant le plus jeune capitaine de l’histoire de la compétition à soulever le trophée, mais aussi au titre de champion d’Angleterre, le deuxième de sa carrière après celui de 2017.

Il a été reconnu coupable, selon la commission de discipline indépendante de l'EPCR, d'avoir insulté l'arbitre assistante Hollie Davidson.https://t.co/GAYzZi5RoN — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) January 18, 2023

Autant dire que Joe Simmonds sera une énorme plus-value pour la Section paloise. Il a l’avantage d’être encore jeune pour s’intégrer parfaitement dans le projet du club béarnais porté par Sébastien Piqueronies tout en apportant son expérience (32 matchs de Champions Cup) et ses qualités de meneurs d’hommes. Il a les épaules pour devenir un cadre du vestiaire et un patron sur le terrain où il brille par son sang-froid, que ce soit dans la conduite du jeu ou dans l’exercice des tirs au but (18 essais et 1081 points inscrits en carrière). Il est actuellement le quatrième meilleur réalisateur du championnat anglais avec 93 points, juste derrière Owen Farrell (98 points).

Cette arrivée est un signal fort envoyé par les dirigeants de la Section paloise dans la construction de leur effectif pour la saison prochaine et démontre une certaine ambition alors qu’ils ont dû composer avec le départ surprise de Zack Henry qui rejoindra le Stade français en juillet prochain.