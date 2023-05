Le All Black Sam Whitelock, véritable légende du ballon ovale (143 sélections avec la Nouvelle-Zélande), s'est engagé avec la Section paloise. Il rejoindra son frère, Luke, à l'issue de la Coupe du monde.

C'est un immense coup ! Sam Whitelock (34 ans) s'est engagé avec Pau jusqu'en 2025. Le All Black aux 143 sélections avec la Nouvelle-Zélande, va découvrir le Top 14 après la Coupe du monde en France (8 septembre - 28 octobre).

\ud83d\udea8 Arrêtez tout, Sam Whitelock légende vivante des All Blacks, s'est engagé avec la Section paloise ?



Toutes les infos ici > https://t.co/606jKQberB pic.twitter.com/QXmAnBr3ac — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) May 31, 2023

Ça sera la première expérience en France pour le double champion du monde, qui a également remporté trois Super Rugby avec les Crusaders. Il rejoindra son frère, Luke, déjà joueur de la Section. Avec l'arrivée du deuxième ligne, véritable légende du rugby et référence mondiale à son poste, Pau marque clairement les esprits sur le marché des transferts. C'est simple, Sam Whitelock est le deuxième All Black le plus capé avec 143 apparitions avec la sélection. Son expérience, son profil (2,02 m, 117 kilos), et son caractère de champion, donneront à coup sûr une autre valeur au paquet d'avants béarnais.

"Il ne faut jamais dire jamais"

Dans une interview exclusive accordée à Rugbyrama en avril dernier, Sam Whitelock abordait la question d'une possible expérience en France, et en Top 14. À l’époque, le deuxième ligne restait énigmatique : "Il ne faut jamais dire jamais (rires) ! Mes deux frères ont joué à Bayonne et Pau et ils ont vraiment adoré la culture française et le style de vie là-bas. J’avais passé quelques jours avec Adam à Bayonne, quand il jouait à l’Aviron entre 2014 et 2017, et j’avais vraiment apprécié le Pays basque. Mais j’aime trop la Nouvelle-Zélande pour le moment et je me vois rester au pays (rires)."

\u270d\ufe0f ??? ????????? \ud83d\udc49 2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣



\u2139\ufe0f Un monument du rugby international s’engage à la Section pour deux saisons ! Nous accueillerons ??? ?????????, frère de Luke, à l'issue de la Coupe du Monde \ud83d\udc49 https://t.co/ZYPHQtsnEO#TOP14 #HonhaSection pic.twitter.com/V2R3QyNkvQ — SectionPaloise (@SectionPaloise) May 31, 2023

Sur le site du club, la légende a livré son premier ressenti : "J’ai hâte de découvrir le rugby en France et de faire face à ce challenge. C’est génial de pouvoir jouer avec mon frère dans la même équipe et non pas l’un contre l’autre. Nous sommes impatients avec ma famille de découvrir la culture française et d’apprendre la langue." Son futur manager Sébastien Piqueronies s'est également réjoui de ce renfort de poids : "Accueillir Sam Whitelock à la Section est un immense privilège et une belle marque de confiance. Si notre projet est basé sur un effectif jeune et prometteur, nous avons toujours souhaité l’encadrer de joueurs expérimentés. Un de plus nous rejoint et pas des moindres. L’expérience, la dureté, le professionnalisme et l’esprit compétiteur qui animent Sam vont beaucoup apporter au sein du club."

Est-il encore compétitif ?

À lire aussi : Sam Whitelock (Nouvelle-Zélande) : "Jouer en France ? Ne jamais dire jamais !"

En septembre prochain, le deuxième ligne va vivre sa 4e Coupe du monde. S'il remporte le trophée mondial, il sera le premier joueur de l'histoire à accomplir une telle folie. À Rugbyrama, il confiait : "Je n’y pense pas tous les jours en me levant. Mais c’est quelque chose qui m’interpelle oui. Beaucoup de personnes m’en parlent, ce serait incroyable de réaliser cette performance. Quand j’ai eu ma première sélection jamais je n’aurais pu imaginer cela. Mais pour cela il faudra d’abord que je sois dans le groupe (rires). J’ai été blessé à la main il y a quelques semaines et je viens à peine de revenir."

Sam Whitelock a débuté sa carrière en 2008. À 34 ans, il va vivre un dernier grand frisson avec la Nouvelle-Zélande à l'occasion de la Coupe du monde, avant de débarquer en France. Est-il encore compétitif ? Si le deuxième ligne est sans doute moins vif qu'il y a quelques années, il compense avec une immense expérience et une science du jeu, qui le rendent encore redoutable. Titulaire indiscutable lors de la tournée d'automne des All Blacks, il a disputé six matchs de Super Rugby (sur 14 rencontres). À l’instar d'un Jerome Kaino à Toulouse, arrivé à 34 ans, et qui avait réalisé trois saisons pleines avant de prendre sa retraite, Sam Whitelock voudra remporter un trophée majeur avec la Section, avant sans doute de raccrocher définitivement les crampons. Cette saison, Pau a terminé à la 12e place du championnat, validant définitivement son maintien lors de la dernière journée de la phase régulière avec une victoire face à Montpellier. Avec l'arrivée du Néo-Zélandais, la Section va-t-elle revoir ses objectifs à la hausse ? En attendant, le double champion du monde sera une des attractions majeures du cru 2023 - 2024 du Top 14.