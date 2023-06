C’était déjà acquis puisque le capitaine de l’équipe de France des moins de 20 ans Emilien Gailleton n’avait pas été retenu avec les U20 pour le championnat du monde de la catégorie en Afrique du Sud. Le meilleur marqueur d’essais du Top 14 va préparer la Coupe du monde avec les Bleus.

Absent du groupe des moins de 20 ans pour préparer la Coupe du monde de la catégorie qui débute ce samedi, il ne faisait aucun doute que le trois-quarts centre de la Section paloise Emilien Gailleton serait retenu dans le groupe des 42 de Fabien Galthié pour débuter la préparation à la Coupe du monde en France. Le meilleur marqueur de la saison en Top 14 va donc retrouver les Bleus pour le premier stage qui aura lieu à Monaco à partir du 2 juillet. "Pendant la saison, j’ai été convoqué à plusieurs reprises avec le XV de France donc j’attends les décisions du staff pour savoir quelle coupe du monde je vais préparer, déclarait le joueur béarnais au lendemain de la dernière journée du championnat, mais dans tous les cas, je vais me donner à fond car ce ne sont que des belles choses à vivre."

Il va rejoindre les Bleus avec le même appétit que pendant le Tournoi des 6 Nations où il avait fait les allers-retours avec le CNR de Marcoussis, découvrant ainsi le fonctionnement du XV de France sans pour autant connaître sa première sélection : "Fabien m’a toujours dit de prendre le maximum de ce que je pouvais, d’être gourmand. J’ai donc voulu prendre un maximum des autres joueurs, des séances d’entraînement, des membres du staff. C’est très enrichissant comme expérience." Son efficacité avec son club a certainement convaincu le sélectionneur de donner sa chance à l’ancien agenais qui fêtera ses 20 ans le 13 juillet prochain après seulement une saison en Top 14 : "Je ne sais pas. Je ne suis pas dans la tête de Fabien Galthié. Mais, je serai très heureux d’être sélectionné pour la Coupe du monde", déclarait-il au début du mois de juin.

Une vitesse de pointe à 35,1 km/h

Cette convocation pour le début de la préparation vient récompenser une première saison incroyable alors qu’il découvrait le plus haut niveau. Absent lors des deux premières journées de championnat, il avait été titularisé pour la troisième journée lors de la réception du Stade toulousain au Hameau. Depuis ce baptême du feu, Emilien Gailleton n’est plus jamais sorti de la feuille de match, enchaînant donc vingt-quatre matchs dont 18 titularisations, démontrant aussi une certaine polyvalence en effectuant quelques matchs au poste d’ailier ce qui a certainement séduit le staff du XV de France qui n’a jamais caché sa volonté de miser sur des joueurs pouvant évoluer à plusieurs postes. Il a donc aussi inscrit quatorze essais pour terminer meilleur marqueur du championnat, grâce notamment à son sens du jeu et à sa vitesse, lui qui a réussi à être flashé à 35,1 km/h en fin de saison après un premier relevé à 34,4 quelques mois plus tôt. Il pense d’ailleurs pouvoir encore progresser pour atteindre les 36 km/h. La préparation intensive du XV de France pourrait lui permettre d’aller encore plus vite.