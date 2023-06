La Section paloise devrait rapidement officialiser l’arrivée de sa troisième recrue. Il s’agit du pilier Hayden Thompson-Stringer qui évoluait la saison dernière au Stade rochelais.

Selon nos informations, le pilier gauche anglais Hayden Thompson-Stringer (1,90 m, 124 kg) va rejoindre la Section paloise. Sa venue devrait être officialisée dans les prochains jours pour le club béarnais qui tient donc sa troisième recrue après les signatures de l’ouvreur anglais Joe Simmonds (26 ans, Exeter) et du deuxième ligne néo-zélandais Sam Whitelock (34 ans, Crusaders).

Hayden Thompson-Stringer vient de vivre une saison à rebondissements puisqu’il a quitté Brive, après trois saisons et demie en Corrèze pour rejoindre le Stade rochelais au mois de janvier. Le joueur, formé aux Saracens, a retrouvé du temps de jeu avec les doubles champions d’Europe après une première partie de saison pendant laquelle il était moins utilisé à Brive, malgré trois premières saisons très convaincantes.

Un renfort important en première ligne

Avec le Stade rochelais, le pilier de 28 ans, réputé pour son apport dans le jeu courant et son dynamisme, a participé à sept rencontres de championnat et il a fait une entrée en jeu aussi en Coupe d’Europe lors du quart de finale remporté face aux Saracens à Marcel-Deflandre. "Malheureusement, mon chemin à Brive n’a pas pu se poursuivre, mais quand une porte se ferme, une autre s’ouvre, avait expliqué le pilier dans les colonnes de Sud Ouest. J’ai eu la possibilité de rejoindre une équipe incroyable. L’expérience et le niveau de ses joueurs m’aident. Je me sens presque comme un Espoir, à nouveau, je dois profiter de tout pour apprendre. Cela me donne de nouveau la possibilité d’aller de l’avant."

Son arrivée à la Section paloise va permettre de renforcer une première ligne qui sera amputée de Siegfried Fisi’Ihoi jusqu’à la fin de la coupe du monde en raison de sa sélection avec l’équipe du Tonga. De son côté, Ignacio Calles attend toujours la liste de l’Argentine, même s’il n’a plus joué avec les Pumas depuis la tournée d’automne 2021.