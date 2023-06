Opéré au niveau du cartilage d’un genou l’été dernier et plus revu en équipe de France depuis, le pilier de Lyon Demba Bamba savourait sa sélection dans le groupe des 42, même si celui-ci sait que le chemin qui le sépare de la Coupe du monde est encore long...

On imagine que vous aviez été prévenu en amont, mais tout de même : voir votre nom sur la liste des 42 de Fabien Galthié a dû constituer un sacré soulagement...

La première bonne chose pour moi avait été d’être convoqué pour ce petit stage de trois jours à Marcoussis il y a 10 jours : cela montrait que le staff pensait toujours à moi. J’avais en effet eu un petit coup de fil avant l’annonce pour me prévenir que j’allais en faire partie, mais j’avoue que lorsque la liste est tombée j’ai ressenti ça comme un vrai soulagement.

Vous n’avez plus été rappelé en sélection depuis la tournée au Japon en 2022, et cette opération au niveau du cartilage de genou qui avait suivi. Racontez-nous...

Depuis quelques années déjà, je souffrais au niveau du cartilage de mon genou. Tous les docteurs que j’avais vus m’avaient dit qu’un jour, il faudrait probablement passer par l’opération pour soigner cette lésion. Le fait est que nous avons disputé avec Lyon notre première saison entièrement sur synthétique l’an dernier et que j’ai joué 30 matchs au total. Ça use, tout ça... J’étais content d’avoir pu enchaîner avec la tournée de l’équipe de France au Japon mais malgré tout, je sentais que quelque chose n’allait pas. Quand je suis revenu en France, je suis partie en week-end, puis je suis passé au club pour effectuer un check, dans l’idée d’être à la reprise à 100 % de mes moyens. Après quelques examens, le docteur m’a dit : "tu as un rendez-vous pour la semaine prochaine." Sur le coup, je ne comprenais pas. Et puis, en réfléchissant, je me suis dit que c’est ce qu’il fallait faire. En me faisant opérer dès l’été, je me donnais une chance d’être à 100 % de mes moyens pour la Coupe du monde. Si je ne l’avais pas fait, qui sait dans quel état aurait été mon genou aujourd’hui… Aujourd’hui, je crois n’être plus très loin de mon meilleur niveau, dons on va dire que c’était la bonne décision à prendre.

Cette préparation ne laissera pas de place à l’erreur

Il s’agissait toutefois d’une énorme prise de risque, sachant que vous n’étiez pas certain de revenir...

Bien sûr que j’ai eu peur de rater le bon wagon. Dès mon match de reprise, je me suis fait une petite entorse à une cheville. Je suis revenu et je me suis blessé à l’ischio. Fabien Galthié m’avait appelé pour me sonder avant le déplacement en Angleterre parce que Uini Atonio et Mohamed Haouas étaient suspendus, mais j’étais encore un peu juste. Il m’a dit : "OK, on ne va pas prendre de risque", mais j’ai quand même eu peur d’avoir laissé passer ma chance à ce moment-là.

Demba Bamba n'a plus été rappelé en sélection depuis la tournée au Japon en 2022. Icon Sport

Le groupe des 42 n’est qu’une équipe, puisque vous serez quatre (avec Atonio, Aldegheri et Laclayat) pour trois places, sans oublier la possibilité d’un retour de Falatea…

On sait que cette préparation ne laissera pas de place à l’erreur et qu’il faudra se donner à 100 % pour y participer. C’est normal qu’une Coupe du monde soit à ce prix, de toute façon.

Vous étiez un des invités au Japon en 2019, mais l’aventure avait tourné court. On imagine que votre motivation sera double...

C’est ça. Mais la vraie motivation, la plus profonde, ce n’est pas de prendre une revanche sur moi-même au sujet de 2019, mais bien de jouer une Coupe du monde en France, avec la majorité des matchs qui se disputeront le samedi soir au stade de France, tout près de chez moi… La simple idée de faire partie de cette aventure suffit à avoir envie de tout donner.