Ce mardi, le staff de l'équipe de France a dévoilé la liste de 42 joueurs retenus pour préparer la Coupe du monde. Le centre ou ailier de la Section paloise, Émilien Gailleton, en fait partie. À tout juste 19 ans, l'ancien joueur d'Agen savoure, tout en gardant de l'ambition pour la suite.

Que ressentez-vous après cette convocation dans la liste des 42 joueurs pour préparer la Coupe du monde ?

Je suis heureux, tout simplement. C’était vraiment un objectif que je m’étais fixé en fin de saison et j’ai réussi donc je ne peux qu’être satisfait. Mais je me dis aussi que le plus important, c’est d’être dans les 33 à la fin. Cette première liste n’est qu’une étape. Quoi qu’il arrive, ce sera une expérience énorme.

Comment avez-vous appris votre sélection ?

William Servat m’a appelé ce mardi.

Vous étiez du dernier stage à Marcoussis il y a une dizaine de jours, qu’en avez-vous retenu ?

Beaucoup de positif. On a expérimenté les journées que nous allons vivre du côté de Monaco par exemple, avec notamment des journées condensées de 8 heures du matin à 14 heures. C’était également intense au niveau physique. On a vu à quoi il fallait s’attendre pour les prochaines semaines.

Durant votre saison sous le maillot de Pau, y a-t-il eu un moment précis où vous avez compris que vous pouviez prétendre à une place dans le groupe de l’équipe de France ?

Pour cette première liste, on m’en a beaucoup parlé toute la saison donc je pouvais m’attendre à y être. Cela s’est ancré dans mon esprit petit à petit.

Et pour une place dans les 33 ?

On se pose énormément de questions. C’est normal. L’objectif c’est de se focaliser sur le présent, pour montrer nos qualités et tout mettre de notre côté pour espérer une sélection dans le groupe final.

Vous vivez une saison à rallonge, comment vous sentez-vous physiquement ?

La possibilité de pouvoir couper après la fin de saison m’a fait énormément de bien. Même si je suis jeune, le nombre de matchs fait son effet dans les jambes mais dans l’ensemble, ça va. Je vais être au top pour débuter la préparation.

Est-ce que le fait d’y être avec Louis Bielle-Biarrey ajoute une satisfaction supplémentaire ?

Bien sûr. Quand on a tous les deux vu qu’on n'était pas retenu avec les U20, on s’est posé quelques questions en espérant être sélectionné avec les « grands ». On est les deux petits jeunes du groupe, on découvre énormément tous les jours donc c’est plus confortable de ne pas être seul dans cette situation.

Vous pouvez jouer au centre et à l’aile. Est-ce un avantage pour vous ?

Je pense oui. On cherche de plus en plus cette polyvalence chez les joueurs. Ensuite, je me dis aussi que nous sommes nombreux à avoir cette qualité, donc je ne suis pas sûr que ça fasse beaucoup de différences dans les faits.

Avez-vous la crainte de ne jouer aucun Mondial cette saison ?

Complètement. L’annonce des 33 va être à quitte ou double pour moi. Je pourrais être très heureux si je vais au Mondial avec les « grands » si je peux le dire ainsi, mais je serai aussi très déçu si je venais à ne pas être sélectionné après avoir manqué la Coupe du monde avec les U20. On verra bien !