Paul Boudehent fait partie des quatre joueurs sans sélection à faire partie du groupe des 42 joueurs de la France pour préparer le Mondial. Une fausse surprise, tant le troisième ligne de La Rochelle termine fort la saison. Il a le profil de l'OVNI cher au staff des Bleus.

Paul Boudehent a-t-il été vraiment surpris quand il a vu son nom apparaître en sixième position de la liste des 42 joueurs de l'Equipe de France convoqués pour préparer la Coupe du monde ? "Je ne pense pas être installé au point d’avoir un statut me permettant de ne plus avoir de surprises. Donc ça fait toujours plaisir", révèle le principal intéressé. Paul Boudehent savait très bien qu'il avait tout intérêt à ne pas couper son téléphone ce mercredi. Au moins au cas où... Depuis plusieurs semaines, son nom revenait parmi les potentiels invités surprises du groupe de Fabien Galthié. Et ce, même s'il avait dû se contenter du statut de partenaire d'entraînement lors de ses précédentes venues à Marcoussis. Un statut précaire tant nombre de joueurs ont porté les chasubles d'entraînement numérotées depuis 2020 et la prise de fonction du staff actuel. Mais de toute manière, il n'avait pas planifié de vacances pour le mois de juillet.

Passager d'une voiture, où se trouvent aussi ses coéquipiers "Nono" Della Schiava, Léo Aouf et Rémi Piquette, Paul Boudehent s'apprête à partir en vacances avec certains de ses coéquipiers du Stade rochelais. Il l'a promis, il ne fera pas d'excès pour arriver en forme au premier stage préparatoire du XV de France pour la Coupe du monde, à partir du 2 juillet à Monaco. Le troisième ligne était donc en route quand il a appris qu'il figurait dans la liste des 42. "Félicité" par ses trois coéquipiers, il n'a pas ressenti quelque chose en particulier : "Maintenant ça commence, le plus dur reste à faire. L’émotion, je la laisse pour mes parents qui sont super contents pour moi. Mis à part ça, l’objectif reste de participer à la Coupe du monde."

\ud83c\uddeb\ud83c\uddf7 Serin et Dulin de retour, Lebel et Jelonch absents ! La liste des 42 Bleus pour préparer la Coupe du monde est tombée.



Toutes les infos > https://t.co/NQOBfVf6vX#XVdeFrance pic.twitter.com/4STR8ZSWdD — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) June 21, 2023

Penser que l'Angevin d'origine est simplement satisfait d'être convoqué pour passer l'été avec le XV de France est mal connaître le bonhomme. Il a le 21 août, date de la liste des 33, dans un coin de sa tête. "La Coupe du monde, c’est un rêve et un des objectifs que je m’étais fixé, confie Paul Boudehent. Je suis super content de pouvoir être dans ce groupe. Mais le rêve, à la base, c’est d’être dans les 33. On n’a pas envie de s’arrêter si proche du but mais être dans la liste des 33 et de jouer des matchs, parce que je ne l’ai pas encore fait."

Une grosse fin de saison

Le troisième ligne a achevé sa saison par de très grosses performances. Il a été le meilleur plaqueur (15/15) de la demi-finale de Champions Cup remportée par La Rochelle face à Exeter (47-28), alors qu'il est rentré en jeu à la 18e minute. Impeccable aux plaquages (8/8, plus haut total rochelais), habile dans les airs (six prises, meilleur preneur de la partie) et percutant balle en main, il a réussi sa finale contre le Leinster, malgré deux en-avant dommageables en début de match. En demie de Top 14, contre l'UBB, il a inscrit un essai, en force. Et avec dix plaquages réussis, il a aussi le meilleur total de la rencontre, à égalité avec le Bordelais Mahamadou Diaby, malgré dix minutes passées sur le banc de touche après un carton jaune écopé.

"Si je n’avais pas fait une bonne fin de saison je n’aurais pas pu même espérer être dans le groupe, ne cache pas le flanker. Le fait aussi que l’équipe soit allée en finale de Top 14 et que nous ayons gagné la Champions Cup a joué. Comme on se le disait dans la voiture, c’est plus facile d’être sélectionné en faisant les phases finales. Au niveau de la visibilité, c’est beaucoup plus simple. Donc c’est aussi grâce à l’effort collectif de toute l’équipe." Cette convocation serait-elle, au final, collective ? "Non, car moi je n’y suis pas", lâche Rémi Piquette. Explosion de rires des autres comparses dans le véhicule.

\ud83d\udc13 ILS SONT NEUF.



Un grand bravo à Uini, Pierre, Reda, Paul, Greg, Yoan, Antoine, Jo' et Brice pour leur sélection dans ce premier groupe de prépa' ! \u2728#RWC2023 | #XVdeFrance | #UnisPourUnRêve | #FievreSR — Stade Rochelais (@staderochelais) June 21, 2023

Les qualités de son troisième ligne, l'entraîneur des avants de Romain Carmignani les avait vantées avant la finale de Top 14 : "Paul, c'est un trois-quart de plus. Il a une qualité de vitesse incroyable dans les couloirs et dans les duels. C’est une bête physique. C’est un des joueurs qui court le plus vite et le plus longtemps. Il a les meilleures stats en musculation. C’est un athlète, un monstre en termes d’énergie." Plusieurs fois dans son mandat Fabien Galthié a favorisé les joueurs en forme. Vu comment Paul Boudehent plane en ce moment, il a tout de l'OVNI !