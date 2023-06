Ce mercredi, le staff de l'équipe de France a dévoilé le nom des 42 joueurs retenus pour préparer la Coupe du monde. Parmi eux, on retrouve Yoan Tanga. Le troisième ligne de La Rochelle savoure sa convocation.

Qu'avez-vous ressenti au moment de l'annonce de votre sélection ?

C'est toujours un pur bonheur d'être appelé en équipe de France. Cette fois, c'est d'autant plus gratifiant puisque c'est pour préparer la Coupe du monde. Ensuite, l'objectif de tout le monde c'est de faire partie des 33. Mais ce mardi, quand les coachs m'ont annoncé ma sélection, c'était surtout de la fierté.

Vous avez connu quelques pépins physiques en fin de saison, avez-vous craint de ne pas être dans cette liste ?

Il est vrai que je n'ai pas beaucoup joué ces dernières semaines. J'en enchaîné les petites blessures et j'étais trop juste pour disputer les matchs importants comme la finale du Top 14. Je me suis donc posé des questions par rapport à ma présence dans ce groupe mais j'y suis donc je savoure. Je laisse derrière moi mes ennuis et je suis pleinement concentré sur la préparation de la Coupe du monde.

Comment vous sentez-vous physiquement ?

Ça va très bien. Je souffrais de la cheville mais c'est derrière moi maintenant.

Vous avez quelques fois évolué sur l'aile de la troisième ligne à La Rochelle cette saison, pensez-vous que ça peut plaider en votre faveur avec les Bleus ?

Je pense que les coachs aiment bien la polyvalence. Sachant que je peux couvrir les trois postes de la troisième ligne, j'estime que ça peut être un atout pour moi. Mais certains troisième ligne appelés peuvent aussi couvrir les trois postes.

Ce rassemblement peut-il vous permettre de digérer votre cruelle défaite en finale de Top 14 ?

Le fait d'avoir perdu, et surtout de cette manière, nous a mis un petit coup au moral. Néanmoins, on va découvrir un nouvel environnement avec des joueurs que l'on côtoie pas toutes les semaines donc ça va faciliter la chose. On ne plus penser à notre déception et basculer vers la Coupe du monde.