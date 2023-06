Auteur de l’essai de la victoire au bout d’une course folle à la 78e minute, trois minutes après avoir raté une pénaltouche qui aurait pu être fatale, l’ouvreur du Stade toulousain Romain Ntamack était extrêmement ému après le match. Il raconte cette fin de rencontre unique...

Tous vos partenaires répètent à quel point vous êtes un immense champion…

C’est très gentil. J’ai la chance de marquer ce dernier essai mais, si je n’avais pas ce collectif à côté, ces mecs qui me font relever la tête après ma connerie où je rate la pénaltouche, je pense que je n’aurais pas pu aller entre les poteaux. J’ai des mecs extraordinaires avec moi, qui y croient jusqu’au bout. Ils y ont même cru plus que moi. C’est grâce à eux si on a pu se sauter dans les bras au coup de sifflet final. On le méritait, les Rochelais aussi. Une finale, ça se joue jusqu’à la fin, sur des détails. Ça a basculé en notre faveur.

Ce scénario va-t-il marquer votre carrière ?

Il va forcément marquer ma carrière, même si elle est encore très courte pour l’instant. C’est un fait que je vais retenir toute vie, c’est sûr et certain. Marquer un essai victorieux en finale de Top 14, surtout pour ce club, je ne sais même pas si j’en ai rêvé quand j’étais petit… En tout cas, c’est devenu une réalité aujourd’hui. J’en suis super fier et heureux. Je suis aussi soulagé pour le club.

La course vous a-t-elle paru longue ?

Pas spécialement. Je vois qu’il n’y a personne en face et je me suis dit : "Il faut que tu ailles dans l’en-but quoi qu’il arrive." Ce n’est pas la course qui m’a paru la plus longue. Ce sont surtout les secondes après la pénaltouche ratée. Celles-là m’ont paru extrêmement longues. Heureusement qu’il restait un peu de temps pour revenir au score. Il n’y a pas meilleure sensation que d’avoir tous tes potes qui te sautent dessus, de les voir tous en pleurs, se serrer dans les bras… On joue pour ces moments-là.

Avez-vous vu l’espace tout de suite ?

Pas trop. Je vois un surnombre, un décalage, mais pas vraiment l’espace. Après, je me suis peut-être dit inconsciemment qu’il fallait que je me rattrape. Ça y a peut-être joué. J’ai essayé d’accélérer, malgré les crampes et les coups pris tout le monde, pour finir cette course. Ce fut un soulagement.

Vous avez parlé de vous rattraper…

Quand je rate ça, à la 75e minute, je me suis dit que la balle de match venait peut-être de passer à côté. J’essayais de faire abstraction mais ce n’était pas facile. Les mecs m’ont tout de suite dit : "C’est bon, c’est pas fini, il reste cinq minutes et tout peut arriver." Ils m’ont fait relever la tête. Je suis heureux d’avoir marqué, plus pour les mecs qui m’ont permis de passer outre ce fait de jeu que pour ma personne.

On vous a vu très ému à la fin du match…

Je pense que c’est la première fois que je pleure après un match. C’est toute la tension et tout le stress qui sont redescendus d’un coup. Et l’émotion qui est montée à ce moment. Un vingt-deuxième titre pour ce club qui ne cesse d’être dans les têtes d’affiche en Coupe d’Europe ou en championnat… On a une génération spéciale, unique je pense. À chaque match, on réussit à relever les défis. Même si on nous prédisait l’enfer sur cette finale. Il était normal que les Rochelais soient favoris, ils sont doubles champions d’Europe en battant le Leinster. Mais on a toujours cru en nous.