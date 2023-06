Au bout d'une superbe finale, le Stade toulousain bat La Rochelle 29-26 au Stade de France et remporte le 22e Bouclier de Brennus de son histoire. Une victoire acquise sur un essai légendaire de Romain Ntamack inscrit juste avant la sirène. Les Maritimes, proches de la victoire, échouent donc à réaliser le doublé quelques semaines après leur victoire en Champions Cup.

Jusqu'à deux minutes de la sirène, la finale de la cuvée 2023/2024 du Top 14 de rugby, disputée sur la pelouse du Stade de France qui accueillera dans quelques mois le match d'ouverture de la Coupe du Monde, était rochelaise. Les doubles vainqueurs en titre de la Champions Cup semblaient maîtriser leur sujet et se diriger vers un tout premier Bouclier de Brennus. Cependant, le Stade toulousain, qui se trouvait alors à quatre longueurs (22-26), était toujours à portée de tir des Maritimes. Ces derniers, parfaits, parvenaient alors à arc-bouter leurs adversaires dans leurs 40 mètres. Le plan était parfait pour les hommes de Ronan O'Gara. Cependant, un joueur, qui réalisait jusqu'alors une finale en demi-teinte (avec en point d'orgue une pénaltouche manquée à la 73e), allait tout faire basculer : Romain Ntamack.

Sur la ligne pointillée, à l'image de son match, de ses 40 mètres, le n°10 de Toulouse partait alors à l'abordage, inscrivant un essai venu de nulle part. S'extirpant de plusieurs adversaires à la prise de balle en créant un décalage jusque-là impossible à trouver, Romain Ntamack sprintait alors vers la ligne d'en-but de La Rochelle pour marquer l'essai, d'ores et déjà légendaire, du 22e Bouclier de Brennus du Stade toulousain (après 1912, 1922, 1923, 1924, 1926, 1927, 1947, 1985, 1986, 1989, 1994, 1995, 1996, 1997, 1999, 2001, 2008, 2011, 2012, 2019 et 2021). Avant ce coup de génie, on a donc longtemps cru que le bout de bois allait faire un premier séjour du côté de Marcel-Deflandre et qu'une statue du Béarnais Antoine Hastoy allait être construite sur le parvis du stade des Maritimes.

S'il manquait son entame de match avec deux pénalités ratées (4e, 27e), le buteur rochelais s’était ensuite ressaisi en enchaînant les réussites en seconde période, à un moment où il était important de ne pas avoir la jambe qui tremble. Solide dans la tête, l'ancien joueur de la Section paloise mettait donc son équipe devant au score dans les dix dernières minutes. Romain Ntamack, en plein cœur des festivités sur la pelouse du Stade de France, avouait même avoir cru perdre cette finale. Mais cela, c'était avant son coup de patte entré dans les annales des finales du Top 14. Avec cette cruelle défaite, La Rochelle manque le doublé Champions Cup/Top 14 d'un rien tandis que les Toulousains retrouvent le chemin d'un trophée avec deux (longues) années de disette.

Pas de stars Bleues blessées

Le tout au bout d'une saison harassante et d'une finale qui aura vu la plupart des internationaux français s'affronter. Il est d'ailleurs agréable de souligner qu'aucune star du XV de France ne s'est blessée lors de cette dernière rencontre de la saison. Une nouvelle qui a grandement et largement soulagé Fabien Galthié à deux semaines du début de la longue préparation prévue pour amener les Bleus en forme olympique le 8 septembre prochain, jour du match d'ouverture de la Coupe du Monde. Face aux Néo-Zélandais, ce jour-là, Antoine Dupont et Romain Ntamack devraient mener le jeu français comme ils mènent, au moment de l'écriture de ses lignes, les festivités toulousaines sur la pelouse du Stade de France.