La saison de Clermont va se jouer samedi à Bayonne (17 heures). Neuvièmes du Top 14, les hommes de Christophe Urios peuvent dépasser l'Aviron et espérer finir la saison à la huitième place, synonyme de Champions Cup.

Les maux jaune et bleu sont-ils guéris ? Après leur victoire bonifiée face au Stade français (32-16), les Clermontois ont totalement relancé leur saison. Passés de la onzième à la neuvième place en quelques heures, les protégés de Christophe Urios ont également bénéficié de résultats très favorables. Montpellier s'est incliné à la dernière seconde face à Brive, Bayonne n'a ramené aucun point du Racing 92 et Toulon n'a rien pu faire face à la puissance rochelaise.

Résultat des comptes, l'ASM n'est qu'à trois points de Bayonne, huitième, et sept de Bordeaux-Bègles, sixième. Si une qualification en barrage tiendrait du miracle, les Jaunards ont l'occasion de souffler la dernière place qualificative en Champions Cup aux Basques, qu'ils retrouveront ce samedi à Jean-Dauger. Pour Jules Plisson, la motivation est toute trouvée. "C’est un défi pour notre fin de saison. On en a chié toute la saison avec tous les problèmes dans le club. Les résultats, les affaires (il souffle)… Par contre je connais d’autres équipes qui auraient explosé en vol !".

Un bilan mirifique à l'extérieur

Mais pour s'offrir le droit de revenir en Champions Cup, après une élimination dès la phase de poules cette saison, Clermont devra considérablement hausser son niveau à l'extérieur. Depuis leur premier déplacement au Stade français, l'ASM n'a pris que huit points hors de ses bases. Les Jaunards n'ont d'ailleurs plus gagné depuis octobre et un déplacement à Perpignan. Incapables d'être aussi consistants et efficaces qu'au Michelin, les hommes de Christophe Urios ont une dernière carte à abattre au pays Basque.

Au match aller, Clermont s'était incliné 25-20 sur sa pelouse. Icon Sport - Icon Sport

"Notre jeu à l'extérieur n'est pas équilibré. On a ce travail à mener notamment sur le jeu au pied et sur la pression qu'on met sur les adversaires. Il ne faut toujours jouer à la main. À l'extérieur, on s'expose davantage, on est arbitré différemment. Bayonne est invaincu à Jean-Dauger, c'est un endroit magnifique, mais on n'a pas grand chose à perdre. D'autant que l'Aviron reste un mauvais souvenir pour Clermont, il faut s'en rappeler" motive le manager clermontois. Car le match aller avait signé la fin du bon début de saison auvergnat et précipité les Clermontois dans de longs mois de doute. Avec une équipe remaniée, Bayonne était venu s'imposer à Clermont (25-20) avec un Camille Lopez de gala. Charge aux jaune et bleu de gâcher la fête de la dernière réception de l'Aviron.