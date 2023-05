Jules Plisson a réagi tout sourire après la solide victoire de Clermont sur le Stade français (32-16). Le demi d’ouverture de l’ASM a notamment félicité le public du Michelin.

Jules, vous avez été longtemps menés et finalement vous signez une victoire large. Racontez-nous ces dernières minutes…

Effectivement ça a mis du temps à se dessiner mais en première période on joue la majorité dans leurs vingt-deux mètres. J’ai la sensation qu’on joue un rugby agréable. Je n’ai pas l’impression qu’on était en danger on savait que ça allait finir par s’ouvrir.

Vous avez surtout mis du temps à conclure, chose que vous reproche votre entraîneur Christophe Urios…

Oui… Je crois qu’en face ils étaient peut-être plus fatigués en fin de rencontre. On a été plus patients, les coups étaient peut-être plus faciles à jouer, je ne sais pas (rires). L’envie était là. La volonté de traverser l’en-but était là bien sûr mais il y avait à chaque fois une petite faute ou un en-avant qui nous a perturbés. Le jour où on gommera cela, ce sera pas mal !

Ces scories ont failli vous coûter cher. Aviez-vous peur que cette rencontre vous échappe ?

On voulait marquer des essais et on n’a pas renié notre jeu. Si on marque ces essais, le match est plus facile. Si on avait peur de mal faire on ne ferait pas ce rugby-là et on ferait du jeu à une passe avec plus de jeu au pied…

Ce succès est-il également une preuve de caractère ?

De l’envie de gagner surtout ! À l’image de cette touche où Étienne Fourcade va mettre la pression sur Arthur Coville et permettre à Giorgi de marquer. On a joué devant un stade tout jaune, c’était incroyable. Je savais qu’avec un Michelin plein ça allait être fou. Nous en tant que joueurs on se doit de tout donner pour eux.

Ce succès peut-il vous porter pour ce dernier match à l’extérieur à Bayonne ?

Déjà il ne faudra pas commencer le match à 10-0, ni leur donner des points faciles ce qui est le cas malheureusement cette saison. Je pense aussi qu’on prendra davantage les points au pied. Bayonne est une énorme équipe. C’est un défi pour notre fin de saison. On en a chié toute la saison avec tous les problèmes dans le club. Les résultats, les affaires (il souffle)… Par contre je connais d’autres équipes qui auraient explosé en vol !

Vous êtes onzième mais avec ce genre de performance, n’y a-t-il pas de regrets de ne pas pouvoir prétendre à plus haut ?

C’est dommage oui mais dans le rugby on ne mérite que ce qu’on a. Cette saison on ne méritait pas plus. Mais c’est important de travailler pour la saison prochaine. Je préfère retenir l’ambiance. Aujourd’hui c’était monstrueux. Ici ça tape et ça chante encore plus fort qu’à Paris ou à La Rochelle quand je jouais dans ces clubs. On ne se rend pas compte à quel point cette ambiance peut être énorme.

Les déclarations de Sébastien Vahaamahina ont-elles perturbé la préparation de cette rencontre ?

On sait pourquoi Sébastien n’est pas là. L’extra sportif ne nous regarde pas forcément, c’est un sujet délicat pour le club.