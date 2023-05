L'ASM a eu toutes les peines du monde à mettre son jeu en place. Les hommes de Christophe Urios, maladroits et approximatifs ont subi sur chaque collision mais ont pourtant fini par s'imposer (32-16) en fin de partie grâce notamment aux essais de Beria et Penaud. Les Parisiens qui avaient le contrôle de ce match ont manqué une sérieuse occasion de se rapprocher de la deuxième place au classement.

L’enjeu de cette rencontre est lourd, Clermont n’est pas mathématiquement sauvé, aujourd’hui il faut gagner, à l'inverse pour continuer de croire à une qualification en Champions Cup. Sauf qu’en face le Stade Français a aussi besoin de points. Même si bien installés à la troisième place les hommes de la capitale veulent se donner de l’air sur bordeaux quatrième et à 6 points derrière, pourquoi pas aussi se rapprocher de La Rochelle et espérer une qualification en demie, mais...on n’en est pas là.

En début de partie, le round d’observation ne dure pas longtemps, et c’est Clermont qui craque en premier après moins de dix minutes de jeu. Derrière une mêlée anodine Arthur Coville, futur joueur de Provence Rugby, va prendre la situation en main. Le numéro neuf prend la pression et trouve Dakuwaqa qui avance, Le ballon rebondit et Arthur Coville adresse une merveille de passe au pied pour devinez qui ? Sekou Macalou resté sur l'aile, en souvenir de ses matchs en bleu, il efface facilement Raka et ouvre le compteur parisien.

Paris dominé mais devant à la pause

Joris Segonds lui aussi répond toujours présent, surtout au pied. Du côté auvergnat rien ne va dans ce début de match même la mêlée subit et le numéro dix rose rajoute trois points, 10-0 après le quart d’heure de jeu. C’est le moment choisi par les hommes de Christophe Urios pour mettre la main sur le match.

Qui d'autre que le perce-muraille, Moala pour relancer les siens. Le centre ouvre le compteur clermontois et Plisson transforme. Joris Segons, intraitable rajoute trois points mais il n'est pas seul coupable. Clermont domine, attaque, mais ne conclut pas. À l'inverse Paris est réaliste et mène 17-13 jusqu'à la 36e minute. Enfin, après plusieurs tentatives infructueuses, un groupé pénétrant initié à 5 mètres de la ligne parisienne et conduit par Fourcade termine dans l'en-but. À la pause Paris mène 12-16 et ne doit son avance qu'au manque de réalisme auvergnat.

Deux essais clermontois dans le dernier quart d'heure

Au retour des vestiaires le scénario ne change pas. Clermont vendange pendant presque vingt minutes, mais cette fois-ci, Paris devenu totalement inoffensif n'en profite pas. Déclic pour les Clermontois qui vont alors profiter du sprint final pour écraser leurs adversaires. Tout simplement deux essais inscrits en moins d'un quart d'heure. Statistique plutôt exceptionnelle face à la meilleure défense du championnat qui avait jusqu'ici l'habitude de n'encaisser que 6 points en moyenne en seconde période.

Le déclic s'appelle d'abord Giorgi Beria, opportuniste, il profite d'un cafouillage de Coville proche de sa ligne, alors en position de 10 pour ramasser la gonfle et donner un avantage définitif aux siens. Il sera imité par Damian Penaud après la sirène qui offre un bonus offensif précieux. Précieux car il permet aux Clermontois de continuer à croire à la qualification en Champions Cup (huitième place). De son côté Paris reste 3e mais pourrait voir Bordeaux se rapprocher dangereusement.