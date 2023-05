L'exploit de Brive, la lourde blessure de Léo Berdeu... Les 5 infos du week-end

L'exploit de Brive et la grosse performance de La Rochelle, les affiches des demi-finales de Nationale, l'hécatombe de blessés à Lyon après le match contre Perpignan, Maxime Mermoz soutient Sébastien Vahaamahina... Voici les 5 infos du week-end qu'll ne fallait pas manquer !

Les Brivistes ont créé l'exploit en s'imposant (27-26) sur la pelouse du GGL Stadium en infériorité numérique. À 14 contre 15, suite au carton rouge de Muller (21e), le CAB s'est offert une victoire dans les derniers instants face à des Montpelliérains en manque de réussite. Une victoire ô combien importante pour le maintien de Brive en Top 14 sachant que l'Usap s'est inclinée sur la pelouse de Lyon. Les Rochelais, eux, se sont montrés sans pitié au stade Vélodrome face à Toulon. Une démonstration de maîtrise collective qui permet au champion d'Europe de dicter sa loi face à des Varois volontaires mais en manque de solution pour forcer le verrou des visiteurs. Les hommes de Ronan O'Gara ont pratiquement validé leur billet pour les demi-finales.

Les affiches de demi-finale de Nationale sont connues. Blagnac et Albi rejoignent respectivement Dax et Valence-Romans, déjà qualifiés, en demi-finales. Les quatre équipes se retrouvent dès le week-end prochain pour le match aller. Contrairement aux saisons précédentes, les demi-finales d'accession en Pro D2 se joueront en aller-retour. Les vainqueurs des barrages recevront en premier, le samedi 13 mai. Le match retour se jouera sur la pelouse de l'équipe la mieux classée à la fin de la saison régulière, le 20 mai prochain. Ainsi, Blagnac reçoit Dax la semaine prochaine, avant de se déplacer chez le premier du championnat la semaine suivante. Albi, lui, recevra Valence-Roman à l'aller et ira jouer dans la Drôme le week-end d'après. Quant à la finale, c'est le stade Maurice-Trélut de Tarbes qui recevra les deux équipes qualifiées le samedi 27 mai.

Après la victoire face à Perpigan (39-31), le staff lyonnais doit faire face à de nombreuses blessures. Léo Berdeu, touché au genou droit et Kelian Géraci, touché à la cheville gauche ont probablement terminé la saison. Malgré la victoire face à l'Usap ce samedi, l'effectif lyonnais a dû très vite composer sans deux de ses cadres en début de rencontre. Autour de la 15e minute de jeu, Killian Géraci, victime d'une grosse entorse à la cheville, a été évacué et a laissé sa place à Félix Lambey. Une dizaine de minutes plus tard, c'est au tour de Léo Berdeu de quitter la pelouse. Secoué par un plaquage appuyé d'un joueur catalan, le demi d'ouverture souffre d'une rupture du ligament croisé

Toulouse a été impérial au Stadium pour terrasser Bordeaux-Bègles (31-17). Solides leaders du championnat, les Rouge et Noir ont d'ores et déjà assuré leur place en demi-finale du Top 14.

L'équipe de France de rugby fauteuil a réussi à conserver son titre de championne d'Europe en battant la Grande-Bretagne (55-49), à Cardiff. Les Français sont parvenus à garder leur titre européen, un an après leur dernière conquête. "Je ne peux pas être plus fier de mes joueurs, on avait beaucoup de pression pour garder le titre, on savait que la partie serait dure et on a su appliquer notre plan de jeu pour s'imposer", réagissait le manager Bob Vanacker à la fin de la rencontre.