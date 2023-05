L'équipe de France de rugby fauteuil a réussi à conserver son titre de championne d'Europe en battant la Grande-Bretagne (55-49), à Cardiff.

Nouveau succès de prestige pour l'équipe de France de rugby fauteuil. Les Bleus se sont imposés 55-49 face à la Grande-Bretagne, ce dimanche à Cardiff, dans l'enceinte du Principality Stadium. Les Français sont parvenus à garder leur titre européen, un an après leur dernière conquête. "Je ne peux pas être plus fier de mes joueurs, on avait beaucoup de pression pour garder le titre, on savait que la partie serait dure et on a su appliquer notre plan de jeu pour s'imposer", réagissait le manager Bob Vanacker à la fin de la rencontre.

Le Mondial comme prochain rendez-vous

Fort de ce succès continental, les coéquipiers de Jonathan Hivernat seront parmi les favoris de la prochaine Coupe du monde qui se déroulera du 16 au 22 octobre prochain. Les Bleus ont également un œil sur les Jeux paralympiques de Paris en 2024 où ils espèrent ramener une médaille.