Les Brivistes ont créé l'exploit en s'imposant (27-26) sur la pelouse du GGL Stadium en infériorité numérique. À 14 contre 15, suite au carton rouge de Muller (21e), le CAB s'est offert une victoire dans les derniers instants face à des Montpelliérains en manque de réussite. Une victoire ô combien importante pour le maintien de Brive en Top 14 sachant que l'Usap s'est inclinée sur la pelouse de Lyon.

C'était le match de l'espoir ! C'est ainsi que nous pouvions qualifier cette rencontre entre le MHR et le CAB dans le cadre de la 24e journée de Top 14. En effet, d'un côté, les champions en titre se devaient de tenter le tout pour le tout pour essayer de décrocher un ticket pour les phases finales (7 points de retard sur le LOU), tandis que de l'autre, les Corréziens devaient tout simplement sauver leur peau en Top 14 (8 points de retard sur Perpignan).

Dans ces conditions, la défaite était interdite mais malheureusement, seule une équipe pouvait repartir avec les points de la victoire... et que ce fut serré !

QUEL MULTIPLEX ! Pau et le Racing 92 l'emportent aisément, Lyon se fait peur et Brive s'impose incroyablement sur la sirène \ud83d\ude31



Tous les résumés sont à retrouver sur Rugbyrama ! ? pic.twitter.com/zMrz2CiwD0 — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) May 6, 2023

Amorphes

Que retenir de ce premier acte ? Pas grand-chose tant le jeu a été haché par des fautes de part et d'autre. Néanmoins, c'est bien le CAB qui s'est mis dans une fâcheuse position suite au carton rouge récolté par Muller Aranda à la 21e minute de jeu après un plaquage au cou sur Bouthier. Cette exclusion a facilité la tâche des Héraultais qui sont parvenus à inscrire un essai quelques minutes plus tard (5 à 0, 23e). Mis à part ces deux faits de jeu, il y a peu de choses à retenir de cette première période durant laquelle Garbisi aura manqué ses trois tentatives au pied tandis que Coly sera sorti sur la civière après avoir subi un KO.

Place au jeu

La seconde période aura été d'une tout autre facture ! Enfin, les arrières réussissaient à exploiter des espaces à l'image de Tisseron qui donnait de l'air à Montpellier (51e, 12 à 3). Néanmoins, les Corréziens, bien qu'à 14, réagissaient encore et toujours avec un essai de filou de Ferté (55e, 12 à 10). Le chassé-croisé se poursuivait grâce à la grande carcasse de Chalureau qui portait le score à 19 à 10 pour le MHR (61e). Mais rebelote ! Montpellier craquait encore en concédant un essai de pénalité 5 minutes plus tard et permettait à Brive de revenir à 19 à 17 dans un match qui, seconde après seconde, devenait de plus en plus fou.

Un final de folie

Pierre Lucas pensait donner la victoire aux siens en inscrivant le 4e essai des champions de France en titre à la 68e minute de jeu. Il n'en fût rien ! Intelligemment, les visiteurs faisaient le choix de prendre les points au pied à la 72e minute de jeu pour revenir dans les clous d'un essai de retard. À partir de la 75e, une vague noire et blanche a déferlé sur l'en-but héraultais. Animés par une abnégation sans limite, les Corréziens faisaient preuve de panache pour décrocher une victoire ô combien importante pour leur avenir en Top 14. Après 10 minutes d'un combat épique, d'un essai non accordé à la vidéo, c'est Bruni qui, à la 84e minute de jeu, a pris ses responsabilités en sortant seul d'une mêlée pour foncer tout droit dans l'en-but montpelliérain. Cet essai, synonyme de victoire, rendait fou de joie le staff des Coujous qui n'en revenait pas ! Brive s'imposait donc 27 à 26 face au champion de France en titre !

Le droit de rêver

Grâce à cette fin de rencontre homérique, les Corréziens empochent 4 points très précieux dans la lutte pour le maintien. Désormais, ils pointent à 4 unités de l'USAP qui a chuté à Lyon. Avec deux journées à négocier, les espoirs de la formation de Patrice Collazo sont au plus haut ! Et cela grâce à un courage et une abnégation sans faille, même dans les moments les plus difficiles, que ce soit aujourd'hui à Montpellier ou lors des dernières rencontres jouées.

Pour le MHR, la saison s'arrête ici puisqu'il leur faudrait un miracle pour se qualifier dans le top 6 (8 points de retard sur l'UBB).