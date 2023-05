Les Maritimes glanent le succès à l'Orange Vélodrome face à Toulon (8-23) pour la 24ème journée du championnat de Top 14. Une démonstration de maîtrise collective qui permet au champion d'Europe de dicter sa loi face à des Varois volontaires mais en manque de solution pour forcer le verrou des visiteurs. Les hommes de Ronan O'Gara sont provisoirement leaders.

La Rochelle est parvenue à vaincre Toulon au Stade Orange Vélodrome (8-23) pour le compte de la 24 ème journée du Top 14 et se hisse plus que jamais dans les hauteurs du championnat en s'emparant provisoirement de la place de leader.

Le théâtre de l'Orange Vélodrome fut propice une nouvelle fois à ce type d'événement. Entre deux monstres du Top 14, futurs finalistes européens de leurs catégories, il n'en pouvait être autrement comme fable à dévorer. Et que dire des attitudes d'emblée assumées et confiantes proposées par les Rochelais. Quelques sanctions en leur faveur, le choix systématique d'aller en touche, histoire de marquer son territoire, et après plusieurs percussions dignes des grands moments, Skelton passera en force au millimètre près sur la ligne pour ouvrir le tableau d'affichage (0-7, 6ème). Une entame idéale qui ne fera pas vaciller toutefois les Varois, qui confisqueront longtemps le ballon, par des séquences inspirées au large, mais manquant de clarté sur la dernière passe ou le jeu au pied.

La Rochelle frappe un grand coup au Vélodrome face au RCT ! ?\u26ab\ufe0f



Pour revivre le match > https://t.co/JE9JQ5FCgy pic.twitter.com/aZqW2Psgm9 — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) May 6, 2023

Après que Rémi Bourdeau soir sanctionné d'un carton jaune pour un déblayage illicite sur Baptiste Serin (11 ème), le RCT accentuait sa domination mais se montrait également stérile. Jusqu'à la belle inspiration de West sur une passe au pied dosée dans l'en-but à destination de Kolbe, toujours aussi propice quand il s'agit de faire parler son explosivité (5-7, 23 ème). La suite, une équipe de Toulon généreuse à souhait mais recherchant toujours l'efficacité. Symbolisé par la faillite au pied des buteurs West et Serin face aux poteaux sur des tentatives dans le domaine du réalisable. Tout le contraire pour Antoine Hastoy qui convertira une pénalité après une bonne action de Skelton toujours aussi massif et puissant dans l'axe (5-10, 32 ème). Après un tel rythme et un tel combat, qui allait tenir la distance dans ce duel de costaud ?

Les Maritimes sans faille ou presque

La prestation des hommes de Ronan O'Gara ne variera pas d'un seul iota par la suite. Précieuse en défense, adroite dans les rucks, efficiente quand les points doivent être scellés dans le marbre, la panoplie d'une formation en totale adéquation avec son rugby. Aucune miette n'étant laissée au hasard. Si Hastoy et Biggar se rendaient les hostilités au pied (8-13, 55 ème), les Rochelais dégageaient une impression bien plus léchée dans le jeu même si les orgies offensives n'étaient pas au rendez-vous. Hastoy rajoutait trois unités de plus comme à la parade, après un travail du colossal Skelton dans le petit périmètre (8-16, 58 ème). Plus jamais les garçons du duo Mignoni/Azéma ne seront en mesure d'inverser le cours des choses. Volontaires à souhait mais manquant cruellement de solutions pour franchir un rideau défensif devenu muraille face à chaque incursion.

Et la sanction qui se dessinait était chirurgicale. Hatherell étant à la conclusion d'un jeu d'avants réglé à la perfection, dans le soutien et la libération. Toulon ne pouvait contester l'avancée et la mise ne faisait plus aucun doute pour les Charentais (8-23, 73 ème). Dans un Orange Vélodrome un peu éteint par cet écart substantiel, le RCT ne parvenait plus à répliquer, usant de nombreuses relances lisibles depuis le fond du terrain. La Rochelle demeure toujours aussi impressionnante, une dixième victoire consécutive et malgré quelques pépins physiques, rayonne incroyablement dans toutes les compétitions. Coup d'arrêt notable pour les Varois, qui devront se relancer en déplacement au Racing 92. Puis après viendra le temps de décrocher pour chacune des formations le Graal européen, mais c'est une tout autre histoire.