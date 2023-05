Les affiches de demi-finale de Nationale sont connues. Blagnac et Albi rejoignent respectivement Dax et Valence-Romans, déjà qualifiés, en demi-finales. Les quatre équipes se retrouvent dès le week-end prochain pour le match aller.

Le dernier carré est enfin connu. Après les matchs de barrage ce samedi 6 mai, Blagnac et Albi prennent les deux dernières places en demi-finale. Les Caouecs joueront Dax tandis que le SC Albi affrontera Valence-Romans.

Blagnac - Bourgouin : 27-16

Blagnac a été le premier à frapper un grand coup et à se qualifier pour les demies. Pourtant, Bourgoin s'est offert une première période presque sans fautes, menant ainsi de 13 points à 6 à la mi-temps. Mais Blagnac a su profiter de l'indiscipline grandissante des Nord-Isérois pour revenir au score en seconde période : sept pénalités concédées en faveur des Blagnacais, toutes réussies par le buteur et homme du match Antoine Renaud. À la 56e minute, les Caouecs prenaient la tête et 10 minutes plus tard, Bourgouin coulait définitivement. Blagnac remporte alors le barrage sur le score de 27 à 16.

Albi - Bourg-en-Bresse : 19-6

C'était un vrai match de phase finale auquel se sont prêtés Albi et Bourg-en-Bresse. Clairement dominants sur l'ensemble, les Albigeois peuvent remercier leur talonneur, Léo Castant, pour le seul essai de cette rencontre en toute fin de match. Le demi de mêlée Théo Vidal a lui aussi été précieux pour le SC Albi. Auteur de quatre pénalités, le jeune joueur a permis aux Jaune et Noir de revenir au score après une bonne entame des Burgiens. L'USBPA a laissé des plumes en cherchant la faille dans la défense albigeoise et dit ainsi adieu à une précieuse place en demi-finale. Score final 19 à 6.

Match aller sur leurs terres pour Blagnac et Albi

Contrairement aux saisons précédentes, les demi-finales d'accession en Pro D2 se joueront en aller-retour. Les vainqueurs des barrages recevront en premier, le samedi 13 mai. Le match retour se jouera sur la pelouse de l'équipe la mieux classée à la fin de la saison régulière, le 20 mai prochain. Ainsi, Blagnac reçoit Dax la semaine prochaine, avant de se déplacer chez le premier du championnat la semaine suivante. Albi, lui, recevra Valence-Roman à l'aller et ira jouer dans la Drôme le week-end d'après. Quant à la finale, c'est le stade Maurice-Trélut de Tarbes qui recevra les deux équipes qualifiées le samedi 27 mai.