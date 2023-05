Victoire cruciale de Lyon sur sa pelouse contre Perpignan ce samedi lors de la 24e journée de Top 14. Les Lyonnais s’accrochent au top 6 grâce à ce succès tandis que les Perpignanais réalisent une mauvaise opération avec la victoire de Pau dans le même temps.

Et si la saison de Lyon avait tourné dans le bon sens à trois minutes de la fin de la rencontre contre Perpignan ? Menés 31-27 à la 76e minute, les Lyonnais ont trouvé les ressources nécessaires pour s’imposer 41-31 à domicile lors de la 24e journée de Top 14 ce samedi. Le Lou pourra notamment remercier son demi de mêlée et international français Baptiste Couilloud qui a intercepté une passe d’Alexandre Perez pour remonter tout le terrain et donner l’avantage à son équipe qui s’est montrée peu inspirée en seconde période.

QUEL MULTIPLEX ! Pau et le Racing 92 l'emportent aisément, Lyon se fait peur et Brive s'impose incroyablement sur la sirène \ud83d\ude31



Tous les résumés sont à retrouver sur Rugbyrama ! ? pic.twitter.com/zMrz2CiwD0 — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) May 6, 2023

Une victoire importante pour Lyon qui s’accroche au top 6 mais se fait dépasser au classement par le Racing 92, qui s’est imposé avec le bonus offensif contre Bayonne. Mauvaise opération en revanche pour l’Usap qui pointe désormais à 8 points de Pau qui a écrasé Castres.

Les Lyonnais ont pourtant dominé la première période, pensant se mettre plusieurs fois à l’abri. Dans un premier temps, Kyle Godwin a profité d’un très bon jeu au pied de Couilloud pour surprendre la défense de Perpignan et marquer le premier essaie de la rencontre (7-3, 9’). Dans la foulée, c’est Guillaume Marchand qui a alourdi le score après un très bon ballon porté consécutif à une touche à cinq mètres de la ligne d’essai (14-3, 13’).

Baptiste Couilloud dans tous les bons coups

Les Lyonnais ont pourtant dominé la première période, pensant se mettre plusieurs fois à l’abri. Dans un premier temps, Kyle Godwin a profité d’un très bon jeu au pied de Couilloud pour surprendre la défense de Perpignan et marquer le premier essaie de la rencontre (7-3, 9’). Dans la foulée, c’est Guillaume Marchand qui a alourdi le score après un très bon ballon porté consécutif à une touche à cinq mètres de la ligne d’essai (14-3, 13’).

Dominateur, le LOU a ensuite perdu deux joueurs clé sur blessure. D’abord Kilian Géraci en deuxième ligne puis Léo Berlue à l’ouverture. Des changements qui ont fragilisé les Lyonnais quelques minutes et Perpignan en a profité pour faire un rapprochement au score. Alan Brazo a conclu une très belle combinaison de ses avants après une longue séquence de jeu (14-10, 17’).

Plus en difficulté, Lyon est tout de même parvenu a marquer un troisième essai sur un super contre avec une percée de plus de 50 mètres pour Tavite Veredamu et une dernière passe de Baptiste Couilloud pour Beka Saghinadze qui est allé aplatir en force (24-10, 31’). Les dix dernières minutes du premier acte ont été plus compliquées pour Lyon qui a commis beaucoup de fautes, permettant à Perpignan et un très bon Dorian Laborde au pied de grappiller le retard avant la pause (24-13 à la 37’ puis 24-16 à la 40’).

Une erreur lyonnaise relance le match

Touché mais pas coulé, Perpignan a réalisé un superbe début de seconde période pour revenir à égalité. Laborde a d’abord passé une pénalité (24-19, 44’) avant de distiller un très bon ballon au pied pour Victor Montgaillard qui a servi Matteo Rodor pour un nouvel essai, non transformé par Laborde, son seul échec ce samedi (24-24, 45’). Le jeu s’est ensuite tendu, les deux équipes commettant beaucoup d’erreurs. La partie a ensuite basculé une première fois lorsque Sach Lotrian première ligne de l’Usap, a écopé d’un carton jaune pour un plaquage à l’épaule (61’), permettant à Jean-Marc Doussain de redonner l’avantage au LOU (27-24, 61’). Une nouvelle fois, les Catalans n’ont pas abdiqué et Nino Séguéla a profité d’une erreur de main de Josua Tuisova pour inscrire un essai et passer en tête (27-31, 68’).

Héroïques défensivement pendant dix minutes, les Perpignanais ont finalement lâché en trois minutes, encaissant deux essais en toute fin de rencontre. Le premier donc sur l’interception de Couilloud (34-31, 79’) et le deuxième par Francisco Gomez Kodela dans la foulée du coup d’envoi (41-31’). Un scénario cruel pour ces Catalans qui voient la 12e place s’éloigner. De son côté, Lyon a tenté d’aller chercher le bonus offensif sur une dernière tentative, sans succès, et doit se contenter des quatre points de la victoire.