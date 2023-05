Toulouse a été impérial au Stadium pour terrasser Bordeaux-Bègles (31-17). Solides leaders du championnat, les Rouge et Noir ont d'ores et déjà assuré leur place en demi-finale du Top 14.

Pour la clôture de la 24 ème journée du Top 14, le Stade Toulousain remporte son duel face à l'Union Bordeaux-Bègles (31-17) au Stadium et s'installe à nouveau en tête du championnat en assurant sa place en demi-finale.

Toulouse montre les muscles face à Bordeaux-Bègles et se qualifie pour les demi-finales.

Le film du match > https://t.co/eXvK50sqTw pic.twitter.com/r4nenAIchI — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) May 7, 2023

Malgré la pluie battante, avec l'atmosphère d'un Stadium à guichets fermés, ce duel entre Toulouse et Bordeaux-Bègles aura tenu ses promesses. Avec une intensité rare et soutenue, les acteurs ont régalé lors d'un premier acte enlevé. Si Maxime Lucu ouvrait le score sur une pénalité lointaine (0-3, 5 ème), la réplique sera quasi immédiate par des Haut-Garonnais s'en remettant au gargantuesque Meafua, emportant tout sur son passage (7-3, 8 ème). Mais l'UBB ne s'est pas déplacée en victime désignée. Loin de là, avec un joli travail de Bochaton dans le couloir pour fixer la défense et deux crochets dévastateurs de Bielle-Biarrey qui file entre les poteaux pour un essai plein d'audace (7-10, 16 ème). Résolument tourné vers les largeurs, ce duel n'accordait aucun répit.

C'était au tour de Roumat d'être à la concrétisation d'un mouvement d'envergure, après un slalom génial de Dupont dans la défense et une transformation de jeu limpide (14-10, 31 ème). Mais il était dit que les offensives se multiplieraient encore et toujours, après que Ducuing servait Bielle-Biarrey idéalement au pied, ce dernier étant plaqué illicitement. Timu décida de jouer la pénalité à la main dans la foulée et inscrira en force ce nouvel essai (14-17, 37 ème). Un festival d'initiatives qu'il fallait bien conclure par une dernière action d'éclat avec des Toulousains précis sur la conservation et un bon travail de Dupont dans le côté fermé pour servir idéalement Jack Willis dans le confort d'un essai en bout de ligne (21-14, 40 ème). Ouf ! Quelles 40 premières minutes de qualité de part et d'autre, où les réponses fusent et l'envie d'exporter le ballon fut systématique.

La magie du Stadium opère toujours

Le deuxième acte sera moins enjoué au départ, les fautes de mains se multiplient et les erreurs de conduite de jeu sont légions. Après avoir été mal habitué durant les 40 premières minutes, les acteurs avaient bien le droit à l'erreur. Néanmoins, les Stadistes exerçaient une pression régulière mais pas encore généreuse en points pour écarter définitivement les Girondins. Qui mieux qu'Antoine Dupont pour débloquer une situation encore bancale avec une course encore diabolique dans la défense et une meute de joueurs à ses trousses, résignée à l'intercepter sur cet essai (28-17, 61 ème). Un écart significatif pour des Bordelo-Bèglais baissant au fur et à mesure du match dans la réplique.

Ramos assurera le succès par une dernière pénalité (31-17, 69 ème) et malgré une recherche d'un éventuel bonus offensif, l'essentiel était ailleurs. Toulouse repart de l'avant et soigne sa douloureuse sortie européenne en glanant une place directe en demi-finale et un déplacement à Perpignan la semaine prochaine dans de meilleures conditions face à une formation qui jouera sa survie dans la compétition. L'UBB rate le coche malgré une prestation encourageante durant le premier acte mais il manquait quelques détails pour rivaliser complètement sur la durée et contrarier un Stade Toulousain qui reste toujours invaincu face à l'Union à domicile alors que les Girondins auront une réception capitale de la Section Paloise samedi prochain.