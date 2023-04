Jaminet blessé, les Bleues poursuivent leur série face au pays de Galles... Les cinq infos du week-end

Touché à la cheville, Melvyn Jaminet a quitté la pelouse du Stade français prématurément. Fin de saison pour Gaëtan Barlot, une opération est à prévoir. Luke Cowan-Dickie ne pourrait ne pas rejoindre les rangs de l'effectif montpelliérain à cause d'une soirée trop arrosée. Les Bleues poursuivent leur sans-faute face aux Galloises, et visent maintenant la victoire à Twickenham. Et enfin, l'assemblée générale d'Ovale Ensemble présente ses candidats à la présidence de la FFR... Découvrez les 5 infos du week-end.