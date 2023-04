Luke Cowan-Dickie sera-t-il un joueur du MHR la saison prochaine ? Alors qu'il avait signé un pré-contrat sous réserve de la validation de sa visite médicale, le talonneur d'Exeter ne se serait pas présenté. La cause ? Une nuit qu'il aurait passée en cellule de dégrisement après une soirée arrosée.

Le pré-contrat avait été signé et Luke Cowan-Dickie (29 ans, 42 sélections avec l'Angleterre) avait même fait le déplacement à Montpellier pour passer la visite médicale. Mais tout pourrait bien ne plus être d'actualité. Selon les informations d'RMC Sport, le talonneur anglais ne se serait pas présenté mercredi matin au GGL Stadium pour la deuxième journée de tests. La raison ? Après être sorti dans les bars montpelliérains la veille au soir, Cowan-Dickie aurait fini sa nuit en cellule de dégrisement.

Vers une rupture du pré-contrat ?

Suite à cet incident, le club chercherait aujourd'hui à rompre le pré-contrat. Le MHR et Philippe Saint-André, directeur du rugby, n'auraient pas souhaité s'exprimer sur le sujet.

Arrivé ce mardi accompagné de son agent, Cowan-Dickie avait pourtant passé les premiers examens médicaux. Récemment opéré des cervicales, le club souhaitait s'assurer que le talonneur pourrait jouer à 100% de ses capacités sous le maillot montpelliérain.

Deux jours d'examens étaient prévus et auraient probablement permis à Phillipe Saint-André et son staff de lever les quelques doutes qui subsistaient et de réaliser un gros coup sur le marché des transferts après la venue de Sam Simmonds, puissant numéro 8 d'Exeter. Les chances de voir Cowan-Dickie dans l'effectif du champion de France semblent désormais bien compromises...