Les Bleues maintiennent le rythme et s'imposent avec le bonus offensif face aux Galloises (39-14) à Grenoble. Dans un Stade des Alpes qui leur va si bien, l'équipe pilotée par le duo Mignot-Ortiz inflige un revers à un adversaire plus compact par la suite et s'autorise des rêves de Grand Chelem face aux Anglaises la semaine prochaine.

Il flottait un air de romance au Stade des Alpes, théâtre fréquent de multiples exploits des Bleues. Et si les joueuses françaises apprécient le cadre, la mission proposée n'était qu'un préalable avant le grand rendez-vous. Encore faut-il y mettre les ingrédients, et la France s'est montrée à la hauteur face à des Galloises vite empruntées. Le début des réjouissances fut assez limpide avec une première action victorieuse et un essai de Romane Ménager suite à une sortie de mêlée magistralement menée (7-0, 2 ème). Après que Jessy Trémoulière assurait les points au pied sur une position de hors-jeu adverse (10-0, 6 ème), l'ouvreuse des Bleues délivrait par la suite une merveille de diagonale au pied, magnifiée par un cadrage-débordement d'école de Gaelle Hermet qui mystifiera son adversaire (17-0, 10 ème).

Un départ canon qui donnait de l'assurance pour la suite avec la virevoltante Mélissande Llorens qui inscrira d'abord un essai plein de conviction après une course rentrante idéale et une course d'évitement pleine de justesse pour le troisième essai des Tricolores (24-0, 24 ème). Alors que les Galloises parvenaient à conserver le ballon sur plusieurs séquences, les troupes du duo Ortiz-Mignot ne bronchaient pas. Les turnovers pleuvaient et les sanctions en faveur des locales légitimaient cette capacité défensive. Juste avant la pause, la recherche du bonus offensif était souhaité, ce fut le cas avec le doublé de Llorens qui mettait à profit un travail à l'origine de Gabrielle Vernet pour marquer en force en deux temps (29-0, 40 ème).

Objectif rempli, place à Twickenham

Avec des conditions changeantes et de l'apparition de la pluie et de fortes bourrasques de vent, les Galloises ont hissé graduellement leur niveau, correspondant à des profils plus massifs les concernant. Et si Charlotte Escudero sera à la conclusion d'un mouvement d'envergure de belle facture (34-0, 43 ème), les joueuses de Ioan Cunningham confisqueront longtemps le ballon avec deux essais à la clé inscrits par Evans (51 ème) et Pyrs (58 ème). Pas de quoi affoler les Françaises qui finiront en trombe avec un essai en force de Rose Bernadou suite à un ballon porté bien construit (39-14, 78 ème). Un succès partagé par la suite avec le nombreux public isérois et un hommage inévitable à Jessy Trémoulière avant sa retraite internationale.

La France a rempli ses objectifs initiaux, à savoir se présenter déjà invaincue face aux Anglaises, pour disputer le Grand Chelem à Twickenham lors de la prochaine journée. Contre les Galloises, les troupes d'Audrey Forlani ont assuré l'essentiel et préservent toutes leurs chances pour aller défier le XV de la Rose dans une ambiance qui s'annonce exceptionnelle. Un grand moment pour le rugby féminin français. Le pays de Galles fut balayé aujourd'hui, les filles de Ioan Cunningham n'ont jamais pu rivaliser et s'attèleront à conserver leur troisième place de la compétition la semaine prochaine face à l'Italie, afin de disputer les Women XV à l'Automne.