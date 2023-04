Dans une conférence de presse organisée après l’Assemblée Générale du collectif Ovale Ensemble, son chef de file Florian Grill a dévoilé les noms des 12 candidats qui se présenteront aux élections partielles du Comité directeur de la FFR des 24 au 26 mai prochain et en a profité pour annoncer sa candidature à la présidence de la FFR.

La course à la présidence de la FFR est bel et bien lancée. À quelques semaines du scrutin qui se tiendra entre le 12 et le 14 juin prochain, Florian Grill a annoncé ce vendredi sa candidature. Il fait suite à Patrick Buisson qui s’est déclaré cette semaine. Une candidature pour le moins attendue, tant le leader du collectif Ovale Ensemble continue de battre la campagne pour mobiliser derrière lui les clubs en vue de l’élection à la présidence de la FFR. C’est à Castelnaudary, en Occitanie, ce vendredi soir, que Florian Grill a donné une conférence de presse pour l’annoncer, mais également dévoiler l’identité des 12 candidats qui se présenteront aux élections partielles du Comité directeur de la FFR des 24 au 26 mai prochain.

On rappelle que seul un membre du comité directeur de la FFR peut être élu à sa présidence. On trouve dans cette liste trois femmes et neuf hommes qui sont : Florian Grill, Sylvain Deroeux, Claude Elias, Jean-Marc Lhermet, Marion Kellin, Pascale Mercier, Abdelatif Benazzi, Laurent Estampe, Alain Rieu-Beillan, Jordan Roux, Xabi Etcheverry et Clémence Gueucier. Ces douze candidats ont été choisi lors de l’Assemblée Générale qui a précédé la conférence de presse, et au cours de laquelle les rapports moraaux et financiers de l’association ont été votés à l’unanimité. Une « AG » pour laquelle Grill s’est au demeurant félicité de la forte participation, supérieure de « 20 % » à l’habitude.

S’il est élu, Grill laissera l’organisation du Mondial à Patrick Buisson

L’autre annonce d’importance ne concerne pas Ovale Ensemble, mais plutôt la majorité en place. En effet, Florian Grill a fait savoir que s’il était élu au comité directeur puis à la présidence de la FFR, sa première mesure en tant que président de la FFR serait de laisser l’organisation de la Coupe du monde à "Patrick Buisson ainsi qu’à une équipe qu’il pourra entièrement choisir". Un choix de la stabilité que Grill a justifié ainsi : "Pour préserver nos Bleus, il nous semblait légitime que l’équipe qui a gagné cette Coupe du monde qui la pilote jusqu’au bout."

En fin de conférence de presse, Florian Grill a également été questionné sur les récentes démissions de deux éminents membres d’Ovale Ensemble, Serge Blanco et Jean-Claude Skrela : "J’ai appris ces nouvelles avec un peu d’émotion parce qu’ils étaient du début de l’aventure d’Ovale Ensemble. C’est aussi une clarification, nous avons 500 adhérents, et nous avons reçu les démissions de 4 ou 5 membres, dont deux grands noms. Je respecte trop la décision des femmes et des hommes pour commenter leurs décisions personnelles."