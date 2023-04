L'oscar de la 23e journée de Top 14 : Camille Lopez continue de marcher sur l'eau

Où s’arrêtera Camille Lopez ? Face à Montpellier, ce samedi après-midi, l’ouvreur a réalisé de nouveau un grand match, puisqu’il a marqué un essai (son premier depuis novembre 2020), trois transformations, trois pénalités et, surtout, passé le drop de la victoire en toute fin de match.

Alors que Bayonne avait la possession dans les 40 mètres adverses, Lopez a pris ses responsabilités pour taper le drop de la victoire. Comme face au Stade français, donc, l’ancien joueur de l’ASM a libéré tout un stade dans les derniers instants de la rencontre, pour permettre à l’Aviron de rester invaincu à Jean-Dauger. Il a terminé la partie avec 23 points sur les 33 inscrits par l’Aviron et effectué un sans-faute au pied.

95% de réussite pour Lopez

Depuis qu’il a pris le but à la suite à la blessure de Gaëtan Germain en novembre, le Souletin a réussi 53 coups de pied sur 56 tentés et il tourne à 95 % de réussite. C’est colossal. Personne ne fait mieux en Top 14, mais du côté de Jean-Dauger, Lopez ne surprend plus grand monde. « Camille est numéro dix, quoi. Quand Mbappé met des buts tous les week-ends, les gens ne sont pas impressionnés. Nous, c’est pareil. Camille, c’est notre Mbappé à nous, toutes proportions gardées », a salué l’entraîneur des avants de l’Aviron, Joël Rey.

Aujourd’hui, Lopez est, de loin, le patron de l’Aviron bayonnais, un des dix les plus influents du championnat et, très certainement, la meilleure recrue du Top 14. Sans lui, le club basque n’aurait pas le même visage et avec des performances de hautes volées tous les week-ends, il a rapidement conquis le public de Jean-Dauger. D’ailleurs, samedi après-midi, ce dernier lui avait réservé un petit hommage puisqu’il a entonné, à la dixième minute, les fêtes de Mauléon. Si son influence est grande dans le jeu, Lopez est aussi un guide pour les plus jeunes, qu’il encadre bien, à 34 ans, il sent toujours aussi bien les coups - son essai en première mi-temps le prouve - et samedi, il a une nouvelle fois montré qu’il n’était pas venu à Bayonne en pré-retraite.