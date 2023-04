Découvrez le XV de la 23e journée, qui s'est achevée hier soir. L'Aviron bayonnais est forcément bien représenté avec Thomas Ceyte, Facundo Bosch et Camille Lopez, auteur d'un full house.

Dans le XV de cette 23e journée de Top 14, on retrouve forcément Camille Lopez avec son full house, ainsi que le drop de la victoire, accompagné de ses coéquipiers bayonnais Thomas Ceyte et Facundo Bosh. Il y a également 3 Catalans. Castres, le Stade français et l'UBB, tous vainqueurs, sont représentés par deux joueurs chacun. Et enfin, pour compléter : un Lyonnais, un Briviste et un Rochelais.