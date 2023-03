PRO D2 - Grenoble s'adjuge le choc face à Oyonnax, Vannes enchaîne à la Rabine, Biarritz ne se relève pas, Montauban s'enfonce dans la crise, Massy continue sa descente aux enfers, Aurillac se relance... Découvrez nos pronostics pour la 25ème journée de championnat.

Colomiers se rend sur la pelouse de Provence en ouverture de cette 25ème journée de Pro D2 ce jeudi soir. Un duel que les Columérins veulent absolument remporter pour sécuriser leur place au sein du Top 6. À cinq journées de la phase qualificative, aller chercher une victoire sur le terrain de Provence leur permettrait de faire un grand pas pour disputer les phases finales en fin de saison. Mais en face, c’est une équipe qui après deux matchs sans victoire veut absolument se relancer dans ce championnat de Pro D2. Une bataille qui pourrait donc tourner en faveur des Occitans, mais qui ne sera pas aisée à aller chercher.



Notre pronostic : victoire de Colomiers

Duel de haut tableau pour cette affiche de la J25 de Pro D2. L’actuel quatrième reçoit le sixième. Mais c’est surtout une lutte entre deux écuries qui ont connu la défaite le week-end dernier et qui ne veulent surtout pas y regoûter par peur d’être éjecté du haut du classement et de ces fameuses places qualificatives. Devant son public et avec la volonté de se racheter de ce lourd revers sur la pelouse de Carcassonne, le Stade montois pourrait bien faire la différence dans cette rencontre. Mais attention en face le BO qui dispose de la deuxième meilleure attaque de la saison à tout de l’adversaire dangereux qui pourrait bien venir gêner les Landais dans leur jardin.



Notre pronostic : victoire de Mont-de-Marsan

Après un succès précieux acquis sur la pelouse de Montauban vendredi dernier, Béziers a retrouvé les joies de la victoire. Pour cette affiche face à Carcassonne, le club de l’Hérault veut enchaîner pour s’assurer une fin de championnat tranquille. Si le club de la Cité de son côté s’est lui aussi offert à domicile un succès précieux face au Stade montois, ce déplacement pourrait bien ne pas être aussi heureux. Les visiteurs devraient donc bien s’incliner une nouvelle fois cette saison, au profit d’une équipe de Béziers qui a retrouvé un peu de confiance.

Notre pronostic : victoire de Béziers

Soir de derby au stade de la Rabine avec cette affiche entre Vannes et Rouen. Avec une victoire importante contre le leader Oyonnax, Vannes a confirmé son retour en forme après un léger passage à vide en ce début d’année 2023. Ce vendredi, les Bretons devraient enchaîner une quatrième victoire en venant à bout de son voisin Normand. Après deux rencontres sans victoire, le club de Rouen devrait donc concéder un troisième revers dans cette fin de saison et fragiliser sa position en bas du classement.



Notre pronostic : victoire de Vannes

La série de deux défaites consécutives pour les Auvergnats pourrait bien prendre fin ce vendredi lors de la réception d’Angoulême. Dans son stade Jean-Alric, où cette équipe ne s’est inclinée que deux fois cette saison, Aurillac devrait venir à bout des Charentais de Vincent Etcheto. Un club des Charente qui reste sur quatre victoires en cinq rencontres et qui s’est sorti de la zone de relégation pourrait bien bousculer son hôte, mais devrait finir par rendre les armes au bout du bout. Mais un point de bonus offensif devrait tout de même être acquis, ce qui serait tout de même une belle opération vu leur position, oui chaque point risque de compter en fin de saison.

Notre pronostic : victoire d’Aurillac

Le troisième accueille le quinzième pour le duel le plus déséquilibré sur le papier de cette journée. Malheureusement pour Montauban, c’est une rencontre qui une fois de plus devrait leur échapper. Après avoir concédé une défaite à domicile contre Béziers, les Occitans ne devraient pas créer l’exploit sur la pelouse d’Armandie. De son côté, Agen pourrait bien faire une belle opération dans ce championnat, car avec les duels entre un et deux et quatre et six, les Agenais devraient confirmer leur place dans le top 3 et pourquoi pas profiter d’un revers de Grenoble face à Oyonnax pour grappiller une place.

Les Agenais pourraient bien signer la belle opération du week-end Icon Sport - Icon Sport

Nevers pourrait bien profiter de sa rencontre face à Massy et du déplacement de Biarritz sur la pelouse de Mont-de-Marsan pour d’une part s’imposer et deuxièmement intégrer le top 6, si le BO ne l’emporte pas à l’extérieur. Face à Massy, Nevers veut à tout prix capitaliser sa victoire décisive acquise sur le terrain d’Aguiléra le week-end précédent. Massy qui, en cas de défaite ce vendredi en Bourgogne, devrait faire une fois encore, un pas de plus vers la relégation à l’issue de cet exercice 2022/2023.



Notre pronostic : victoire de Nevers

C’est incontestablement le choc de cette 25ème journée due Pro D2. L’actuel leader se rend sur la pelouse de son dauphin pour une rencontre de haute volée. Si la place de leader ne se jouera pas ce vendredi soir au vu de la confortable avance des Oyomens, cette confrontation est importante pour dessiner le podium. Battues toutes les deux lors de la journée précédente, les deux écuries veulent réagir. Grenoble dans son stade des Alpes pourrait bien s’offrir le leader et conserver son avance sur Agen. Oyonnax devrait donc enchaîner un second revers consécutif à l'extérieur et permettre à ses poursuivants de réduire l’écart, aussi important soit-il.

Notre pronostic : victoire de Grenoble