Depuis plusieurs saisons, les Biterrois naviguent dans le ventre mou de la compétition. Parfois sublimés et euphoriques, ce sentiment est galvaudé par des résultats également déroutants. Autopsie d'un club aux multiples facettes et les éclaircissements de quelques acteurs avant le derby face à Carcassonne.

Au soir d'une lourde défaite à Mont-de-Marsan et d'un bloc à la conclusion déplaisante, les Héraultais plongeaient dans l'incertitude. Une formation qui s'était pourtant illustrée quelques semaines auparavant sur le terrain d'Aix-en-Provence, un peu comme à Narbonne à pareille époque la saison auparavant et face à Biarritz dans les mêmes temps de passage encore plus loin. Chaque fois, la possibilité de s'immiscer parmi les qualifiables, chaque fois un scénario qui se profile avec des objectifs savoureux.

Las, l'espoir s'écroule inlassablement, les impairs se multipliant et la déception engendrée demeure. Jean-Michel Vidal tente d'y répondre :"Si nous avions seulement pu identifier ce mal récurrent. Quand vous voyez que la semaine qui précède certaines rencontres perdues, rien ne laissait présager une telle issue. Nos joueurs sont persuadés qu'ils peuvent gagner sur tous les stades et parfois on y laisse visiblement des plumes. Je ne peux pas leur reprocher, notre jeu imposant un investissement physique de grande intensité, reconnu d'ailleurs par nos adversaires."

La perpétuelle remise en question

Comment remédier à ces soubresauts, réguler cette fâcheuse tendance convulsive. Le Président du Directoire rajoute : "Les leviers à activer sont toujours humains. Le rôle d'un dirigeant n'est pas de s'introduire sur le sujet de la technique. Parfois un simple rappel des choses, mais le staff y veille déjà. Cela fait trois ans que nous sommes au club, la première année il fallait sauver le club et ils ont assumé après un épisode difficile. L'année dernière nous visions le top 6, et nous avons cédé sur la fin avec regret. Cette saison, malgré quelques péripéties, j'ai la sensation qu'ils ne veulent pas lâcher et nous y serons attentifs car ce groupe est capable de se transcender."

Michel Guedj, président du conseil de surveillance et Jean-Michel Vidal, président de l'ASBH. Icon Sport - Alexandre Dimou

Éveiller les consciences, persuader des qualités requises, un travail de longue haleine. Sans occulter le pur côté sportif, où parfois le manque de profondeur d'effectif, malgré l'apport significatif et convaincant du centre de formation et d'une génération douée, ne suffit pas invariablement à atteindre les hauteurs.

Un derby pour raviver le sprint final ?

Les principaux concernés n'éludent pas le sujet, sans fatalisme ni échappatoire. Surtout les plus anciens de la maison et les membres expérimentés d'un groupe rajeuni qui doit être encadré et accompagné dans sa progression. Charly Malié, formé à l'ASBH, donne son ressenti :"Je connais ce sentiment ici, celui de vivre des fins de saisons compliquées. Les vacances furent mauvaises après Mont-de-Marsan même si on a rectifié le tir à Montauban. Mais on joue trop à réaction. Quand on est dans une situation confortable, on retombe parfois dans des travers inexplicables." Une continuité pas toujours au rendez-vous et qui engendre de la frustration.

Calés en milieu de tableau, comme depuis de nombreuses saisons, les hommes de Pierre Caillet vont tenter d'améliorer leur bilan à domicile, encore trop fragile, face à des Carcassonnais relancés dans la course au maintien. L'ancien Palois conclut :"Leur longue présence en Pro D2 et les joueurs à leur disposition sont des éléments incontournables pour les Audois. Soyons sérieux de notre côté, car leur classement ne reflète pas leurs capacités, et en tant que compétiteur qui déteste la défaite, nos supporters n'accepteraient pas un échec supplémentaire au stade Raoul-Barrière." De quoi scruter lors de ce duel, si les leçons furent bien assimilées.