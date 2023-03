Le FC Grenoble va pouvoir honorer les échéances demandées par la Ligue nationale de rugby, et le retour de l'ancien président Patrick Goffi n'y est pas étranger.

Le FC Grenoble a vu le retour au sein de ses actionnaires de Patrick Goffi. Président du club entre 1997 et 2001, il dirige une grande entreprise de logistique. Celui-ci va permettre un nouvel actionnariat et des prochains mois plus sereins au club. Comme l'indique France Bleu Isère, les joueurs et les salariés ont été informés que les échéances demandées par la Ligue nationale de rugby pourront être payées.

Pour rappel, le FC Grenoble est très performant sur le plan sportif, avec une deuxième place au classement de Pro D2. Mais financièrement, la situation est plus délicate. Le club s'était vu retirer trois points par le conseil de discipline du rugby français pour "non-respect des dispositions réglementaires et décisions de la CCCP (commission de contrôle des championnats professionnels)". Les dirigeants avaient fait appel mais il avait été jugé irrecevable.

Patrick Goffi, lors d'un match de Top 16 2000-2001 contre Colomiers, quand il était président de Grenoble. Midi Olympique - Bernard Garcia

Plusieurs interrogations demeurent malgré cette bonne nouvelle : quel rôle va tenir Patrick Goffi ? Il ne faut pas oublier que Jacques Reboh, président à succès des Brûleurs de loup (hockey sur glace), était un temps annoncé dans l'équipe dirigeante de l'autre club de Grenoble... Par ailleurs, qui va succéder à Fabien Gengenbacher, manager, qui a annoncé son départ à l'issue de la saison (tout comme l'entraîneur des avants Arnaud Héguy) ? Début février, Rugbyrama révélait les noms de Johann Authier, qui va quitter Valence-Romans, et Jonathan Wisniewski, mais surtout la bonne position de Mathieu Blin.