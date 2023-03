Incapable d’enchaîner deux victoires depuis le mois de novembre, le club basque n’a plus de marge et s’il veut rester dans le wagon des qualifiables, il doit à s’imposer vendredi soir à Mont-de-marsan.

La situation est la suivante : début décembre, après sa victoire face à Soyaux Angoulême, le Biarritz olympique occupait la seconde place du classement, venait d’enchaîner cinq matchs sans défaite (quatre succès, un nul) et s’avançait comme un candidat crédible dans la lutte à la qualification directe en demi-finale. Quatre mois plus tard, la situation s’est quelque peu dégradée. Les Biarrots, incapables d’enchaîner deux résultats positifs, ont reculé à la

sixième place du Pro D2, ont récemment perdu pour la troisième fois de la saison à domicile et les Basques n’ont plus qu’un point d’avance sur Nevers (7e), premier non-qualifiable.

Autant d’éléments qui font dire qu’aujourd’hui le BO est en perte de vitesse. “Je suis bien d’accord avec ça, avoue Shaun Sowerby, l’entraîneur rouge et blanc. Je ne suis pas du genre à chercher des excuses. Notre dernier bloc a été compliqué. Depuis le début de la saison, nous avons un gros souci au niveau du nombre de joueurs disponibles, mais il s’est intensifié depuis quelques mois. Ceci ne nous permet pas d’instaurer une forme de turnover ou d’avoir une certaine profondeur de banc et, des fois, contre les meilleures équipes, ce n’est pas facile.”

Biarritz a du mal à finir les coups

Si le Biarritz olympique est indéniablement handicapé par son infirmerie plus que remplie, le club basque doit progresser sur certains aspects de son jeu, à commencer par sa capacité à finir les coups. “Au niveau des mouvements que nous créons ou des occasions, je pense que nous sommes très intéressants, glisse Sowerby. Par contre, nous avons une marge de progression sur le taux de concrétisation. Ce week-end encore et comme ça avait déjà été le cas face à Nevers, nous n’avons pas scoré. Du coup, nous n’avons pas creusé l’écart au

score et le match est devenu plus difficile.”

Pour marquer plus, le BO a aussi des progrès à faire en touche, un secteur où le club basque se retrouve en difficulté lorsque son meilleur talonneur (Thomas Sauveterre) est absent. “Nous avons eu des soucis dans ce secteur, à cause des blessures ces derniers mois et nous sommes en progression là-dessus. Lorsque tout le monde sera disponible, ça ira mieux”, annonce l’entraîneur des avants d’une équipe biarrote qui espère pouvoir récupérer Sauveterre pour le voyage à Carcassonne à la fin du mois.

Sowerby : “C’est dans ces moments-là qu’on fait bloc”

Passé ces constats, le BO sait qu’il doit vite gagner à nouveau pour ne pas quitter le top six, tout comme il doit se racheter après avoir déçu la semaine dernière. Dès vendredi dans les Landes ? “Le fait d’avoir perdu sur la dernière action face à Nevers a fait mal. Il faut réagir par rapport à ça et montrer une meilleure image. On se doit une revanche pour nous”, dit Shaun Sowerby. Contre une équipe montoise qui était venue gagner à Aguiléra à l’aller (27-29), le technicien sait cependant que la tâche ne sera pas facile. “Les deux équipes se ressemblent un petit peu au niveau du jeu de profondeur et de largeur, analyse-t-il. On craint la capacité des Montois à jouer dans le désordre ou sur les contre-attaques et relances. C’est un point fort chez eux. Il va falloir être bien organisé. Dès qu’on perdra le ballon, il faudra réagir très vite pour calmer le danger. Il faudra faire un match de 80 minutes pour espérer un résultat intéressant.”

Et si vendredi soir, il quitte momentanément le top six, le BO aura encore cinq matchs (Carcassonne, Béziers, Angoulême, Grenoble et Aurillac) pour accrocher une qualification. “Chaque équipe, que ce soit en Top 14 ou Pro D2, a toujours un moment, dans la saison, où elle rencontre des difficultés, rappelle l’ancien troisième ligne. C’est dans ces moments-là qu’on fait bloc et qu’on trouve les ressources pour aller encore plus loin. Il y a deux ans, c’était arrivé avant Noël, puis il y avait eu une belle dynamique sur les mois de janvier, février et mars et nous nous étions positionnés dans le top quatre. Au bon moment, nous avions alors récupéré pas mal de joueurs, lesquels nous avaient permis d’être performants sur les phases finales. Cette saison, notre parcours est un peu différent. Depuis le début de la phase retour, nous sommes un peu en difficulté, mais je pense qu’on a les capacités de se qualifier. La motivation est là chez les joueurs. Je pense qu’on se qualifiera et lorsque les phases finales débuteront, ce seront des rencontres différentes...”