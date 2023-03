6 NATIONS 2023 - A l'aube de la cinquième et dernière journée du Tournoi des 6 Nations, tous les pays auront à cœur de finir sur une bonne note leur compétition. Si la France espère toujours décrocher le titre, l'Irlande a l'occasion de marquer l'histoire en remportant son dernier match. Voici les différents enjeux de la dernière journée.

Alors que le Tournoi des 6 Nations touche à sa fin, les trois dernières rencontres de la dernière journée vont offrir des oppositions de style pour conclure la compétition. Avec les six pays qui auront une cause à défendre, la journée finale s'annonce passionnante, avec des enjeux à tous les niveaux.

L'Irlande pour le record

Le XV du Trèfle se dirige à grands pas vers un exploit qu'il attend depuis 2018 : remporter le Tournoi des 6 Nations. Mais en plus d'être dans les meilleures dispositions pour soulever le trophée, l'Irlande y met la manière. Après quatre rencontres, autant de victoires et trois bonus offensifs, ne réussissant pas à inscrire un quatrième essai en Ecosse. Un total de dix-neuf points en vingt possibles et un record en ligne de mire. Si les partenaires de Johnny Sexton l'emportent en marquant quatre essais ou plus, ils auront alors 27 points (le grand chelem en rapporte automatiquement trois de plus), et ce serait une performance inédite.

Depuis l'instauration de la victoire à quatre points et des bonus dans la compétition, jamais une équipe n'a marqué plus de 26 points. C'était déjà l'Irlande en 2018. La manière d'envoyer un signal fort à quelques mois de la Coupe du monde.

L'Irlande est en passe de réaliser une prestation majuscule, avec un grand chelem qui se profile et un record à l'horizon Sportsfile / Icon Sport - Sportsfile / Icon Sport

La France pour le titre

À la fin de sa rencontre face au pays de Galles, la France pourrait être en tête de la compétition et entrevoir un doublé inédit pour la sélection tricolore depuis l'intégration de l'Italie. Mais malheureusement, le XV de France n'a pas son destin entre les mains avant le sprint final. Alors que les partenaires de Thibaud Flament doivent impérativement s'imposer face aux Gallois, avec le bonus et le plus grand écart possible, ils attendront surtout le résultat à l'Aviva Stadium.

À la clé, une page non négligeable de l'histoire de la sélection tricolore peut s'écrire si toutes les planètes s'alignent ce samedi. Le staff de Fabien Galthié pourrait réussir un doublé inédit depuis que le Tournoi est passé à six nations, et passer première nation mondiale. Une manière idéale d'entamer cette année 2023, qui peut couronner les Bleus pour la première fois de leur histoire.

Le XV de France peut encore croire à la victoire finale et à la conservation de son trophée !https://t.co/khuIxGYKAS — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) March 12, 2023

L'Écosse pour le podium

Les hommes de Gregor Townsend doivent réussir à se ressaisir après leur défaite face à l'Irlande. Durant une heure de jeu, le XV du Chardon a fait jeu égal avec la meilleure nation mondiale et a espéré un temps arriver lors de la dernière journée avec le même nombre de points que la France et l'Irlande. Si le titre s'est envolé, l'Ecosse peut toujours finir sur une bonne note et réussir sa compétition avec la réception de l'Italie. Si succès il y a, les partenaires de Finn Russell pourraient finir à la troisième place du 6 Nations. Un podium attendu depuis 2018, et qui permettrait de concrétiser le renouveau écossais.

L'Ecosse pourrait réaliser son meilleur classement dans le Tournoi depuis 2018 Spi / Icon Sport - Spi / Icon Sport

L'Angleterre pour l'honneur

La France du rugby devra pousser derrière son "meilleur ennemi" pendant 80 minutes. Après les avoir mis plus bas que terre avec une victoire humiliante sur la pelouse de Twickenham, les Français devront espérer que l'orgueil anglais leur fasse pousser des ailes. En Irlande, l'Angleterre n'a pas grand-chose à jouer, sa quatrième place faisant peu de doute. Mais après une telle débâcle, la réaction du XV de la Rose et de Steve Borthwick sera attendue. Après deux années consécutives avec un bilan négatif dans le Tournoi, une troisième paraîtrait comme un véritable échec et une nouvelle preuve que le rugby anglais ne va pas dans le bon sens.

"Là où autrefois les Anglais étaient méprisés par les Français, aujourd'hui ils ont pitié d'eux". Après l'humiliation, les médias anglais sortent la sulfateuse. Croustillant.\ud83c\udf7f

La revue de presse anglaise \ud83d\udc47https://t.co/qiSbcT1BlD — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) March 12, 2023

Le pays de Galles pour confirmer

Warren Gatland a sauvé son retour avec son succès au Stadio Olimpico. Pour autant, la situation reste inquiétante pour le XV du Poireau, qui est passé totalement à côté de sa compétition pour la deuxième année consécutive. Mais cette victoire peut être le point de départ d'une montée en puissance, pour arriver à son apogée en France dans six mois. Un pays que les Gallois vont visiter dès ce week-end, pour y défier le tenant du titre. Une belle performance pourrait leur permettre de continuer sur le bon chemin, mais une nouvelle déroute pourrait faire parler à nouveau dans une Fédération nationale sens dessus dessous.

Le pays de Galles s'est donné de l'air en s'imposant sur la pelouse de l'Italie PA Images / Icon Sport - PA Images / Icon Sport

L'Italie pour éviter la cuillère de bois

Le même débat, encore et toujours, pour la Squadra Azzurra. L'Italie est partie pour finir une nouvelle fois avec la cuillère de bois. Cette triste récompense que les Italiens avaient réussi à éviter sur le fil l'an dernier, semble cette année inévitable. Pourtant, le jeu proposé par les hommes de Kieran Crowley a su être plaisant par moments, mais les erreurs de jeunesse ne pardonnent pas à ce niveau.

Ils devraient finir derniers de la compétition pour la huitième année consécutive, avec une quarante et unième défaite sur les 42 derniers matchs. Une statistique cruelle alors que les partenaires de Paolo Garbisi n'ont pas semblé si loin cette année.