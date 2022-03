Exceptionnel ! L’Italie, qui n’avait plus gagné dans le Tournoi depuis 2015, s’est offert un succès historique au Millennium Stadium (21-22). Ainsi, les Italiens terminent cette édition 2022 sur une belle note. Tenant du titre, le Pays de Galles finit, quant à lui, ce Tournoi avec quatre défaites pour une seule victoire.

Sous le soleil du Millennium Stadium, les Italiens réalisaient un très bon début de match. En posant la main sur le ballon, ils faisaient douter une équipe galloise plutôt spectatrice sur l’entame et ouvraient le score peu avant le quart d’heure de jeu, grâce à la botte de leur ouvreur Paolo Garbisi (0-3, 1Ee). Profitant de conditions de jeu idéales, le Pays de Galles proposait quelques mouvements intéressants, à l’image d’un Louis Rees-Zammit toujours aussi bon ballon en main, mais les locaux se montraient parfois maladroits dans la finition et ne parvenaient pas à conclure leurs actions.

Menés 0-6 après une pénalité de Padovani (16e), ils trouvaient finalement la faille dans la défense italienne sur une longue séquence offensive, conclue par Owen Watkin (7-6, 28e). Cependant, l’Italie, plutôt décomplexée et dominatrice dans le jeu au sol, reprenait rapidement l’avantage et menait de cinq points (7-12) à la pause, grâce à deux coups de pied de Garbisi (32e) et Padovani (34e).

Capuozzo, quelle relance !

Au retour des vestiaires, Monty Ioane, très bon cet après-midi, se créait une énorme occasion, mais l’ailier était poussé en touche par Josh Adams à cinq mètres de l’en-but (45e). Dans une seconde période plaisante, les Gallois posaient ensuite la main sur le ballon et mettaient l’Italie sous pression. Après un ballon porté, Dewi Lake inscrivait le second essai des siens et redonnait l’avantage à son équipe (14-12, 52e). Garbisi, dans la foulée, permettait à l’Italie de repasser devant (14-15, 57e), mais son équipe semblait marquer le pas à l’heure de jeu.

Dominateur sur les impacts et plus tranchant, le Pays de Galles marquait logiquement un troisième essai, à dix minutes de la fin, signé Josh Adams (21-15, 70e). Mais l’Italie ne baissait pas les bras pour autant. Malgré une touche importante perdue dans les 22 mètres gallois (78e), grâce à un bon contre Rowlands, les Italiens jettaient leurs dernières forces dans la bataille.

Alors qu’il ne restait plus qu'une minute à jouer, Ange Capuozzo décidait de relancer un ballon depuis son propre camp. L’arrière de Grenoble remontait le terrain, débordait sur l’aile et jouait parfaitement bien son deux contre un, pour servir sur un plateau Edoardo Padovani. Face aux perches, Paolo Garbisi passait la transformation et offrait, ainsi, la première victoire à son équipe depuis 36 matchs dans le Tournoi.