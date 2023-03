Le pays de Galles devrait enregistrer le retour de son demi d'ouverture Dan Biggar. Un atout sachant qu'il évolue à Toulon depuis cette saison. Dans le fond du terrain, si Liam Williams est bel et bien forfait, Josh Adams devrait pouvoir tenir sa place.

Dan Biggar a de grandes chances de réintégrer le XV du Poireau pour le final du Tournoi des 6 Nations ce samedi à Paris. Le demi d'ouverture était entré en jeu lors de la 3e journée contre l'Angleterre avant de devoir déclarer forfait pour l'Italie en raison d'une blessure au dos. Alex King, adjoint en charge de l'attaque dans le staff gallois s'est exprimé à son sujet : "Il est prévu. Maintenant qu'il évolue en France, il connaît parfaitement la culture et ce que ça signifie pour les Français. Donc j'ai hâte de pouvoir compter sur lui samedi." Le Toulonnais devrait donc prendre la place de l'intérimaire Owen Williams, qui fut associé à Tomos Williams contre les Anglais puis à Rhys Webb à Rome.

Adams grandement espéré

Pour le pays de Galles, les difficultés concernent davantage le triangle arrière. Alex Cuthbert a dû renoncer au Tournoi assez tôt et Liam Williams est forfait à la suite d'une blessure à l'épaule contractée dans le Stadio olimpico. De plus, Josh Adams était incertain en raison d'un coup reçu au genou. "On croise les doigts pour qu'il soit apte, exprimait Alex King. On a déjà perdu Alex sur l'aile, on ne veut pas encore avoir de la casse. Mais les choses se présentent bien."