Le XV de France est en pleine préparation de la dernière rencontre du Tournoi des 6 Nations, face au pays de Galles. Fabien Galthié a plusieurs dossiers importants sur son bureau et devra notamment trancher sur plusieurs secteurs.

La victoire bonifiée du XV de France en Angleterre a redonné l'espoir fou aux Bleus de garder "leur" Tournoi. Si les hommes de Fabien Galthié doivent d'abord croire au miracle, et une victoire anglaise en Irlande, le sélectionneur a de quoi se creuser la tête pour établir son groupe de 23 joueurs qui défiera le pays de Galles. Trois domaines devraient être particulièrement scrutés : le pilier droit, le remplaçant de Willemse et la composition du banc des remplaçants.

Qui sera titulaire au poste de pilier droit ?

À Twickenham, la titularisation de Dorian Aldegheri avait de quoi surprendre. Avec les forfaits de Uini Atonio et Mohamed Haouas, le Toulousain se retrouvait quatrième dans la hiérarchie et aurait logiquement pu laisser sa place de titulaire à Sipili Falatea. Le jeune bordelais enchaîne les rencontres sur le banc depuis la tournée de novembre et il semblerait que Fabien Galthié ait fait du Wallisien l'un de ses "finisseurs" obligatoires. Dès lors, qui débutera avec le numéro 3 dans le dos entre Dorian Aldegheri et Uini Atonio, qui a terminé sa suspension ?

Uini Atonio pourrait faire son retour en Bleu après sa suspension. Icon Sport - PA Images

Le pilier toulousain a rayonné face à l'Angleterre en mettant au suplice Ellis Genge en mêlée fermée. Sa première sélection en Bleu depuis décembre 2020 (déjà face à l'Angleterre) a été très propre et son 100% de plaquages a notamment permis au Toulousain de sortir avec les honneurs à la 50ème minute. Suffisant pour enchaîner ? Uini Atonio est de retour pour le dernier match du Tournoi et demeure l'un des cadres les plus imposants de Fabien Galthié.

Qui pour remplacer Paul Willemse ?

C'est la mauvaise nouvelle de ce début de semaine pour le XV de France. Paul Willemse souffre d'une déchirure aux ischios et sera forfait pour la rencontre face au XV du Poireau. Pour le remplacer, Fabien Galthié dispose de Bastien Chalureau, Romain Taofifénua et Thomas Lavault. Mais à l'instar de Falatea, le deuxième ligne lyonnais pourrait se faire passer devant en raison de son profil parfait de finisseur. Remplaçant face à l'Italie, Thomas Lavault a davantage l'habitude jouer "4", ce qui pourrait faire glisser Thibaud Flament avec le numéro 5.

Le choix le plus rationnel semble donc se diriger vers une titularisation de Bastien Chalureau. Entré à la fin de la rencontre contre l'Afrique du Sud, le puissant montpelliérain est un grand habitué du poste de numéro 5 et pourrait faire mal aux Gallois pendant cinquante minutes avant de laisser sa place à Taofifénua.

Quel banc face au pays de Galles ?

Le forfait de Paul Willemse pourrait également rebattre les cartes au niveau du banc de touche. Face à l'Angleterre, Fabien Galthié a utilisé pour la première fois du Tournoi un banc composé de cinq avants et trois arrières, au détriment d'un "6-2" (six avants, deux trois-quarts). Yoram Moefana était venu renforcer les "finisseurs" chers au sélectionneur des Bleus. Contre le pays de Galles, Galthié aura à nouveau l'embarras du choix pour sa fin de match. Yoram Moefana sera-t-il reconduit avec le numéro 22 dans le dos ? Le sélectionneur fera-t-il le choix de densifier son banc avec les profils polyvalents de Melvyn Jaminet et Sekou Macalou ?